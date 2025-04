V intímnom rozhovore priznala, že po pôrode dcéry Arie prešla náročným obdobím plným samoty a depresií. Okrem toho sa vyjadrila aj k svojmu postoju k tradičným hodnotám vo vzťahu.

Raper Majk Spirit prednedávnom začal s podcastami. Svoj obsah zdieľa na Herehero, avšak útržky pridáva aj na svoje sociálne siete. Tentokrát sa rozhodol v najnovšej epizóde podcastu SPIRIT SHOW pozvať mimoriadne osobného hosťa – svoju manželku Máriu. Viac ako polhodinu ich rozhovoru zverejnil na svojom kanáli na YouTube.

V intímnom rozhovore manželov, ktorý prebiehal v angličtine, sa charizmatická modelka a influencerka po prvý raz otvorene podelila o svoje súkromie. Rozprávali sa o jej kariére, náročnom detstve na Ukrajine aj o tom, ako náročné obdobie zažívala po narodení ich dcéry Arie. Hoci navonok pôsobia ako dokonalá rodina, Mária ukázala, že ani za krásnymi fotkami na Instagrame sa nie vždy skrýva ľahký život.

Silné depresie po pôrode

Mária v podcaste priznala, že ju po pôrode zasiahla silná popôrodná depresia, na ktorú nebola vôbec pripravená. „Ja som ani nevedela, že môžem byť depresívna, pretože nikto mi to nepovedal,“ hovorí úprimne. „Všetci mi len hovorili: Bože môj, to bude úžasné. Budeš mať bábätko! Áno, úžasné bábätko, ale ja som potom chcela umrieť.“

Opísala, ako sa cítila počas prvého roka materstva – vyčerpaná, osamelá a vytrhnutá zo sveta. Kým Majk pracoval v štúdiu a vracal sa neskoro večer, Mária trávila dni sama s dcérou. „Nebolo kam ísť, nebolo čo robiť a tá samota z toho urobila tak negatívnu skúsenosť. Samozrejme, milovala som ju nadovšetko, nikdy som necítila nenávisť, ale zároveň si tak osamelá a nikto tú samotu s tebou nezdieľa,“ dodala.

Zdroj: Youtube/ Majk Spirit

Tradičné hodnoty

Mária má vo svojich názoroch jasno. Prechováva tradičné hodnoty a podľa jej slov má muž platiť za všetko. Ako spomína v rozhovore, od 15 rokov je finančne nezávislá, a preto keby nemala muža, vie sa uživiť sama. Keď ho však už má, očakáva od neho, že jej pomôže práve tak, že ju bude finančne podporovať.

„Podľa mňa je muž živiteľ, vždy bol. Nebudem platiť účty za elektrinu, keď som vydatá. Prečo by som ťa potom potrebovala? Zvládla by som to sama... Nechajme byť mužov mužmi.“ Podľa nej je pravidlo 50 na 50 úplná blbosť.

Podcast vyvolal silné reakcie

Silné slová, ktoré v podcaste zazneli, vyvolali reakcie. Mnohé mamy z rôznych krajín sa jej v komentároch poďakovali za odvahu prehovoriť. V podcaste zazneli aj ďalšie osobné témy – od jej modelingovej kariéry v Dubaji, cez ich netradičný začiatok vzťahu, až po pohľad na vojnu na Ukrajine, odkiaľ pochádza. Najsilnejšou výpoveďou však zostáva tá o materstve.