Personalizované AI figúrky sú nový viral. Prečítaj si postup, akým si vygeneruješ tú svoju

Ak chceš mať aj ty vlastnú figúrku, máme pre teba podrobný postup.

Internetom začali v posledných dňoch kolovať personalizované figúrky vytvorené umelou inteligenciou. Chat GPT ti pomocou rôznych promptov a zadaní dokáže vytvoriť figúrku, ktorá bude vyzerať presne ako ty.

Barbíny a figúrky sa väčšinou predávajú aj s doplnkami, ktoré sú charakteristické pre danú postavičku. Rovnako fungujú aj virálne AI figúrky. Do krabičky si okrem postavičky môžeš pribaliť aj veci, ktoré ťa charakterizujú.

Umelá inteligencia generuje viacero druhov postavičiek a každý dizajn sa tvorí trochu odlišne. My sme vybrali postup, ktorý zdieľala influencerka @siliconvalleygirl, jej postavička vyzerá presvedčivo a realisticky.

Pozri si figúrky známych Slovákov:

Celý postup musíš začať tým, že do Chatu GPT nahráš 4-5 fotografií. Zameraj sa na to, aby si pridal selfies, ale i fotky tvojej postavy. Vďaka tomu ťa zobrazí viac realisticky. Ďalej musíš do príkazu napísať, ktoré predmety chceš okrem seba v krabici. Ak sú veľmi špecifické, môžeš nahrať fotografie aj tých.

Zadanie je ideálne napísať v anglickom jazyku a na to ti ponúkame promp, ktorý zdieľala spomínaná influencerka. Stačí, keď ho do chatu umelej inteligencie skopíruješ.

Promp, ktorý musíš zadať umelej inteligencii

Create a photorealistic action figure of the person in the photo.

The figure should be full-body and placed inside a clear plastic box with a colorful cardboard background, just like real collectible toys.

Make the packaging look as realistic as possible — shiny plastic, a top hook for hanging, and toy-store-style design.

Place accessories next to the figure that reflect its style and image: [list accessories]

On the box:

— At the top, write in large letters: [your name]

— Below that — description: [your text]



Make the image as realistic as possible — as if it’s a real toy you’d find in a store.

Následne ti umelá inteligencia vygeneruje figúrku podľa tvojich požiadaviek. Môže sa stať, že s jej výtvorom nebudeš na prvý pohľad spokojný. Ak máš akékoľvek výhrady, môžeš mu ich spísať a Chat GPT ti vygeneruje postavičku znova. Robiť to môžeš dovtedy, kým nebudeš spokojný.