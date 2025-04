Netflix pripravuje pokračovanie filmu Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho však už točiť nebude

Novinkou je, že film vzniká v spolupráci s Netflixom, takže sa nebude premietať v kinách. Podľa dostupných informácií je platforma ochotná do filmu investovať 200 miliónov dolárov.

Film bude režírovať David Fincher, ktorý pracoval na hitoch ako Fight Club a Zodiac. Tarantino sa však filmu úplne nevzdal a napísal mu scenár. V role režiséra sa však už nepredstaví. Hlavnú úlohu Cliffa Bootha by si mal zopakovať Brad Pitt.

Nový film zatiaľ nemá oficiálny názov, ale mal by sa odohrávať v Hollywoode na konci 60. rokov. Odzrkadľovať má príbeh spomínaného Cliffa Bootha, bývalého dabléra Ricka Daltona (hrdinu pôvodného filmu), v novej ére.

Podrobnosti o deji alebo to, do akej miery bude snímka nadväzovať na pôvodný film, zatiaľ nie sú známe. Rovnako zatiaľ nevieme, či sa opäť predstaví Leonardo DiCaprio ako vyhasínajúca hviezda Rick Dalton. Pittov návrat do úlohy Cliffa Bootha bol zrejmý, vzhľadom na popularitu tejto postavy, ktorá mu priniesla Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.

Film bude pravdepodobne čerpať z Tarantinovej románovej adaptácie Once Upon a Time in Hollywood, kde bol Boothov príbeh značne rozšírený. Okrem toho by sa do scenára mohli dostať aj prvky z Tarantinovho nerealizovaného projektu The Movie Critic, v ktorom mal hrať aj Brad Pitt.