Chceš začať s cyklistikou? Tieto užitočné rady a produkty ti zabezpečia easy štart tvojho nového hobby

Bicyklovanie nie je veda, no je dobré vedieť niektoré veci predtým, než vyrazíš na cesty.

Prichádzajúce teplé dni a rozkvitnuté mestá znamenajú len jedno – cyklistickí nadšenci vyťahujú bicykel z garáže a vyrážajú na cesty. Bicyklovanie je skvelé nielen na spoznávanie nových ciest, ale pomáha budovať svaly, výdrž a znižuje riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb. Ak chceš praktizovať cyklistiku aj ty, no netušíš, aký bicykel vybrať a čo všetko potrebuješ, čítaj ďalej.

V článku nájdeš aj užitočné produkty do tvojej cyklo-výbavy. Ich ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku, s odstupom času sa môžu meniť.

Zamysli sa, kde sa budeš chcieť bicyklovať

Na začatie cyklistiky potrebuješ samozrejme bicykel. Ak bicykel ešte nevlastníš, no uvažuješ nad jeho kúpou, najprv si rozmysli, po akých trasách sa budeš chcieť bicyklovať. Budeš jazdiť len po meste, mimo mesta, v lese alebo po horských trasách? Nižšie sme ti vypísali niektoré typy bicyklov a na aké terény sú vhodné.

🚲 Typy bicyklov:

Mestské bicykle – určené do mesta na kratšie trasy

Cestné bicykle – ideálne na mestské ulice a cyklistické chodníky

Horské bicykle (MTB) – určené na jazdenie v teréne od ľahkých nespevnených ciest až po náročné traily

Trekingové bicykle – sú kompromisom medzi horským a cestným bicyklom, ideálne na cestu alebo ľahký lesný terén

Skladacie bicykle – sú ľahké, skladacie a môžeš ich zobrať do vlaku, ideálne do mesta

Ak chceš zistiť, akú veľkosť bicykla vybrať, potrebuješ vedieť veľkosť rámu – čiže vzdialenosť medzi stredovou osou a koncom sedlovej rúrky rámu. Veľkosť sa najčastejšie uvádza v palcoch – jeden palec je 2,54 cm. Veľkosť rámu je individuálna pre každého, preto si radšej vyskúšaj bicykel osobne.

TIP: Na Na tejto stránke nájdeš všetky zaznačené cyklotrasy v Bratislave.

Zdroj: Unsplash/Murillo de Paula

Čo na seba?

Cyklistické oblečenie je navrhnuté tak, aby bolo bicyklovanie čo najpohodlnejšie. Okuliare zas budeš potrebovať nielen kvôli slnečnému žiareniu, ale aj chrobákom, ktoré ti môžu vletieť do oka (ver, že je to veľmi nepríjemné). Plus, vyzerajú naozaj cool a vynosíš ich aj pri iných športových aktivitách. Nezabúdaj na reflexné prvky alebo nálepky, aby ťa bolo vidieť aj v noci alebo počas zníženej viditeľnosti.

Určite sa ti zídu aj tretry, odolné topánky, ktoré sú špeciálne navrhnuté na bicyklovanie. Tretry sa vyberajú podľa toho, aký typ bicykla máš – MTB, mestský alebo cestný.

🚲Do košíka si vlož:

Nepodceňuj prilbu

Prilba je zo zákona povinná pre cyklistov, ktorí majú menej ako 15 rokov. Donedávna bolo nosenie prilby povinné aj pre všetkých cyklistov mimo obce, avšak teraz to už neplatí. No napriek tomu ti odporúčame ju nosiť vždy, pretože nikdy nevieš, kedy ti môže zachrániť život. Ako si vyberieš správnu prilbu?

Prilbu si vyber podľa toho, kde budeš najčastejšie jazdiť. Napríklad cestné prilby sú najľahšie a majú dobré vetranie. Prilby na horský bicykel majú zase ťažšiu konštrukciu, no lepšiu ochranu hlavy (niekedy majú aj predný štít proti slnku) a sú univerzálnejšie.

Správnu veľkosť prilby si vyberieš tak, že si hlavu obopneš krajčírskym metrom v najširšom mieste – v oblasti spánkov, približne 25 milimetrov nad obočím a tesne nad ušami. Čiže ak ti vyšiel obvod hlavy napríklad 55 centimetrov, siahni po helme veľkosti M. No ak chceš mať 100 % istotu, helmu vyskúšaj alebo sa poraď priamo v obchode.

🚲Do košíka si vlož:

Zdroj: unsplash/bady abbas

Doplnky, ktoré sú must-have

Okej, máš vybratý bicykel, prilbu a oblečenie. Čo ešte potrebuješ? Prvé must-have príslušenstvo je predsa kvalitný zámok na bicykel. Ďalej určite potrebuješ predné svetlo na bicykel. Zíde sa ti aj špeciálna cyklistická fľaša, držiak na fľašu či sada na lepenie duší.

🚲Do košíka si vlož: