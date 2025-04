Kanibal a nekrofil Joachim Kroll, známy aj pod prezývkou „Duisburgský ľudožrút“, v priebehu dvadsiatich rokov zavraždil najmenej 14 ľudí, medzi ktorými boli aj deti.

3. júla 1976, Friensen Street 24, Laar, Nemecko – Na bytovom dome sa rozletia dvere a zjaví sa v nich Oscar Müller. Nájomník vybehne po schodoch tak rýchlo, akoby mu išlo o život. Urgentne potrebuje na toaletu – a to až tak, že nestíha do svojho bytu. Rozhodne sa preto využiť spoločnú kúpeľňu na poschodí.

Keď k nej dobehne, z dverí uvidí vychádzať suseda Krolla. Namiesto toho, aby sa mu muž pozdravil, iba utrúsi: „Na tvojom mieste by som túto toaletu nepoužíval. Je upchatá.“ Müller, ktorého už skrúca od nutkania vymočiť sa, na suseda podráždene vybehne otázkou, čo ju upchalo. „Črevá,“ zakričí Kroll zo schodiska, popritom ako pokojne kráča do svojho bytu.

Müllera susedovo správanie rozzúri. V tejto situácii naozaj nemá náladu na nevhodné žartíky. Ignoruje Krollove slová, vojde do kúpeľne a nadvihne záchodovú dosku, aby si uľavil. Keď však uvidí sýtočervenú vodu v záchode a kúsky mäsa vznášajúce sa na hladine, nutkanie použiť toaletu ho v momente prejde.



Vydesený vybehne na ulicu a zastaví prvého policajta, ktorého stretne po ceste. Čochvíľa do bytovky vtrhnú muži zákona a odmontujú porcelánovú misu toalety z podlahy. Keď jej obsah vylejú do vedra, uvidia v ňom plávať obličky, pečeň, maličké ľudské srdce a zvyšky mäsa.

Fotografia z dokumentárneho seriálu World's Most Evil Killers – Ruhr Cannibal. /Kuchyňa Joachima Krolla. V hrnci na sporáku sa varila detská ruka. Zdroj: Apple TV

Okamžite vyrazia dvere Krollovho bytu. To, čo v ňom objavia, však vybije dych aj najskúsenejším policajtom. Na kuchynskom stole ležia zvyšky rozsekaného dievčatka, po ktorom od včera pátrali, a v hrnci na sporáku pláva medzi zeleninou detská ruka. V chladničke a mrazničke nájdu kusy ľudského mäsa, detailne naporciovaného, akoby si Kroll dopredu premyslel, čo bude z neho variť.

Keď sa zhrození policajti muža spýtajú, či je kanibal, podivín im nonšalantne odpovie: „Chcem ušetriť na potravinách. Mäso je veľmi drahé.“

Toto je len finálne dejstvo mrazivého príbehu sériového vraha, nekrofila a kanibala Joachima Krolla. Muž známy aj pod prezývkou „Duisburgský ľudožrút“ v priebehu dvadsiatich rokov zavraždil najmenej 14 ľudí, medzi ktorými boli aj deti. Zabíjal najmä dievčatá v mladom a tínedžerskom veku. Na telách mnohých z nich sa po vraždách sexuálne uspokojoval a niektoré dokonca zjedol.

Ako zabíjal svoje obete, môžeme vidieť z policajných fotografií, ktoré vyšetrovatelia odfotili na miestach činu, keď Joachim Kroll rekonštruoval a objasňoval svoje zločiny.

Ešte predtým, než sa bližšie pozrieme na prípad najzvrátenejšieho sériového vraha v nemeckej histórii, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom.

Pridaj sa do klubu Refresher+ aj ty a získaj tak prístup k desiatkam krimi článkov, v ktorých podrobne opisujeme príbehy tých najhorších vrahov. Môžeš si prečítať napríklad o prípade zvráteného amerického lekára Harolda Shipmana, ktorý zavraždil vyše dvesto svojich pacientov, či o dodnes nevyriešenej šesťnásobnej vražde na bavorskom vidieku Hinterkaifeck.

V tomto článku si prečítaš: Akým spôsobom Joachim Kroll zavraždil a zneuctil svoju prvú obeť.

Ako si trénoval škrtenie na bábikách a počas toho masturboval s nafukovacou pannou.

Prečo si susedia o Joachimovi Krollovi mysleli, že je neškodný.

Ako Joachim Kroll neplánovane zmiatol policajtov veľkým množstvom ejakulátu, ktoré našli vo vagíne a na tele jeho obete.

Ako vysvetlil policajtom, prečo svoje obete neznásilnil, kým ešte boli nažive, ale najskôr ich vždy zavraždil.

Vzrušovali ho domáce zabíjačky

Joachim Kroll sa narodil v roku 1933 v nacistickom Nemecku. Niektoré zdroje uvádzajú, že bol najmladším z ôsmich súrodencov. Podľa iných zdrojov mali jeho rodičia až deväť detí a Kroll sa im narodil ako šiesty. Hoci sa správy o jeho detstve v niektorých detailoch rozchádzajú, všetky sa zhodujú na tom, že vyrastal v chudobe.

Jeho otec bojoval v nemeckej armáde. Zomrel počas druhej svetovej vojny a matka zostala na výchovu detí sama. Kroll sa ako malý chlapec pomočoval. Údajne ho tento problém trápil až do dospelosti. Nedarilo sa mu ani v škole, dostal sa len do tretej triedy. Počas vojny prerušil školskú dochádzku, píše True Crime Seven.

Vražedné myšlienky sa v chlapcovi prvýkrát zrodili ešte keď bol tínedžer a videl, ako jeho rodinní príslušníci zabili prasa. Údajne ho vzrušoval pohľad na krv.

Fotografia z dokumentárneho seriálu World's Most Evil Killers – Ruhr Cannibal. / Kanibal a nekrofil Joachim Kroll. Zdroj: Apple TV

Joachim nebol práve najbystrejší človek. Psychiatri, ktorí ho vyšetrovali, mu namerali IQ 76 a označili ho za mentálne narušeného. Podľa niektorých zdrojov dokonca nevedel ani čítať. Keď sa skončila vojna, presťahovali sa s mamou a súrodencami do Severného Porýnia-Vestfálska, kde sa Joachim zamestnal na družstve.

Vraždil kvôli smútku

Krollova mama zomrela, keď mal 22 rokov. Po jej smrti sa v ňom niečo zlomilo. Len tri týždne po tom, čo ho opustila – 8. februára 1955, si vyhliadol svoju prvú obeť, 19-ročnú Irmgard Strehl.