Zuzana Šikulová Kovačičová nám povedala, ako to celé začínalo, prečo skončila a s ňou neskôr aj celý Uragán a opísala nám svoj život v Austrálii. Prezradila aj to, či ju Andy Kraus s Petrom Marcinom museli presviedčať, aby sa po 20 rokoch vrátila na Slovensko spraviť ďalšie vystúpenia, ktoré sa nakoniec beznádejne vypredali.

Aké to bolo vrátiť sa k Uragánu po 20 rokoch?

Mám pocit, že som si zo Slovenska zobrala zážitok na celý život. Bolo skvelé vrátiť sa na pódiá a zistiť, že sa stále dokážem rozprávať s ľuďmi v hľadisku bez akýchkoľvek problémov.

Na nácvik vystúpenia ste mali len týždeň. Stačilo to?

Scenár sme mali oveľa dlhšie. Komediálny žáner je veľmi priateľský aj k takým situáciám, keď niečo nefunguje, že sa to dá otočiť na niečo ešte funkčnejšie. Postupne sme to predstavenie obrusovali a zisťovali, čo nefunguje na 100% a upravovali sme to. Už prvé vystúpenie však bolo na veľmi vysokej úrovni.

Mala si tentoraz viac priestoru, alebo si popri hlavných postavách Petra Marcina a Andyho Krausa bola skôr vedľajšia postava?

Bola som stále moderátorka, ktorá uvádzala hostí, a teda pani Máriu, Lászla, Stromokocúra, Doktora Exitusa či malého Mirka. Mala som dosť priestoru a stačilo mi to. Mali sme vlastne všetky postavy z našich galapredstavení a rozprávala som sa s nimi o tom, ako si žili posledných 25 rokov. Mala som aj možnosť zaspievať si. Pred 25 rokmi mi pritom Peter Marcin povedal, že to je také zlé, že to nie je ani vtipné. (smiech).

Nemala si záujem hrať niečo iné, prípadne upraviť scenár?

Nie som scenáristka, takže som nikdy nemala záujem montovať sa do toho chalanom.

Máte vo vystúpeniach veľa nového materiálu, alebo je to všetko opakovanie toho najúspešnejšieho?

Myslím, že je to pol na pol. Prekvapili ma diváci, ktorí si pamätali pointy väčšiny scénok a reagovali už skôr, ako sa scénka skončila, pričom následne dorazil výbuch smiechu. Čakala som, že budú chcieť viac nového materiálu, ale najlepšie reagovali na staré hity.

Ako sa zmenila spolupráca s Andym Krausom a Petrom Marcinom? Zmenili sa ako ľudia?

Nikto z nás sa nezmenil, akurát sme trošku zostarli. Keď však Krímeš na konci tancoval, ukázalo sa, že chalani to z hľadiska fyzičky dali bez problémov.

Spomenula si, že ti Peter Marcin pred 25 rokmi povedal, že spievaš príšerne. Ostala tam táto otvorenosť a úprimnosť dodnes, alebo ste pri spätnej väzbe chodili okolo seba po špičkách?

Nie, našťastie sme stále jeden k druhému úprimní a po každom predstavení sme detailne preberali, čo sa nepodarilo a čo treba zmeniť. Podľa mňa v tom pramení úspech, keď sú partneri a kolegovia k sebe priami a spoločne, otvorene pracujú na posúvaní sa vpred.

Boli ste za tie roky v kontakte, alebo ti z ničoho nič prišla správa, že Zuzka, príď na Slovensko, spravíme Uragán Tour?

V prvých mesiacoch po mojom odchode sme si písali viac, najmä ja a Andy, keďže sme boli kamaráti aj z čias spred Uragánu. Je však pravda, že čas tie vzťahy trochu otupí, ale v kontakte sme ostali. Tá správa, návrh urobiť Uragán, ma neprekvapila.