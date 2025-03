Nové číslo časopisu si môžeš kúpiť v novinových stánkoch od štvrtka, 20. marca.

Yza fotila známa česká fotografka Alžběta Jungrová. Fotenie sa uskutočnilo v priestoroch automatických mlynov v Pardubiciach.

„Playboy CZ X Yzomandias X Playmates – to je definícia prestíže, štýlu a nekompromisnej vizuálnej dokonalosti! Spojili sme jednu z najvýraznejších hudobných ikon s legendárnymi Playmates – Denisou Gudelj, Máriou Langerovou a Sandrou Taškovičovou," píše Playboy o obálke.

„Krása, sebavedomie a odvážna elegancia – to je to, čo naše Playmates stelesňujú, a to, čo robí Playboy ikonickou značkou po celom svete. Keď sa k tomu pridá Yzomandiasova jedinečná estetika, vznikne niečo, čo prekračuje hranice tradičného pictorialu a stáva sa skutočným umením," pokračuje slávny časopis.

Ako vyzerá česká rapová hviezda obklopená playmates, si môžeš pozrieť na záberoch nižšie.

