Spoznaj trendy slnečných okuliarov v roku 2025. Vyskúšaj nové štýly modelov s mačacími očami, retro aviatory či sporty chic kúsky

Sleduj najzaujímavejšie modely na tohtoročnú sezónu!

Doplnky majú veľkú silu oživiť každodenné outfity, a to či už ide o obuv, kabelky, šperky alebo slnečné okuliare, ktoré nosí takmer každý z veľmi jednoduchého dôvodu. Sú univerzálne, spájajú funkčnosť s módou a dokážu urobiť akýkoľvek vzhľad oveľa viac cool.

Navyše, dnešné TOP štýly slnečných okuliarov využívajú nostalgické aj futuristické prvky neočakávaným spôsobom, vďaka čomu možno prídeš na chuť kúskom, ktoré by si v minulosti zavrhol/zavrhla bez mihnutia oka.

Pozri si 7 tohtoročných trendov slnečných okuliarov, ktoré sme videli na prehliadkových mólach a ovládnu ulice, a nájdi svojho favorita. Na záver len dodáme, že slnečné okuliare, ktoré sú vyrobené z kvalitných materiálov v európskych či japonských dielňach a poskytujú aj skutočnú ochranu pred slnkom, majú vyššiu cenu.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Retro Aviator

Zoznam otvárame ikonickým štýlom slnečných okuliarov, ktoré ponúkajú to najlepšie z oboch svetov – vďaka retro nostalgickému vzhľadu pilota vyzerajú cool a ich acetátové alebo kovové rámy sú veľmi pohodlné na nosenie.

Retro aviatory predstavujú skvelú voľbu na každý deň – či už ich zladíš do práce s elegantnými kúskami alebo pohodlným mestským outfitom, ktorému dominujú džínsy a košeľa s károvaným vzorom. Atraktívne vyhotovenia nájdeš v produktovom portfóliu značiek Tom Ford či Saint Laurent. Ak si ochotný/-á minúť sumu na úrovni mesačnej mzdy, doplň svoju zbierku o kúsok od Jacques Marie Mage.

COS Oversized Aviator Sunglasses – 79 €

Zdroj: COS

Tom Ford Guillame Aviator Style Tortoiseshell Acetate Sunglasses – 310 €

Zdroj: MR PORTER

Saint Laurent Aviator Style Acetate Sunglasses – 360 €

Zdroj: MR PORTER

Hrubé hranaté rámy

Krok správnym smerom urobíš aj kúpou slnečných okuliarov s hrubým hranatým rámom, ktoré ponúkajú klasický štýl v neopozeranom šate.

Známe módne domy postupne predstavujú svoje vlastné modely v rôznych farebných vyhotoveniach, ktoré oživia tvoje každodenné outfity. Bavia nás univerzálne štýly z dielní Dior, neprehliadnuteľné rámy s podpisom Saint Laurent aj cenovo dostupnejšie kúsky s logom značky COS.

COS Facet Rectangle Sunglasses x Linda Farrow – 130 €

Zdroj: COS

Dior Wildior S2U Rectangular Acetate Sunglasses – 340 €

Zdroj: NET-A-PORTER

Saint Laurent D-Frame Tortoiseshell Acetate Sunglasses – 365 €

Zdroj: NET-A-PORTER

Oversized siluety

Go big or go home – takto by sme mohli v stručnosti opísať trend oversized siluet slnečných okuliarov, ktorý sa s prestávkami drží na výslní takmer neustále. S modelmi, ktoré sú veľké, nemôžeš nič pokaziť, aj keď v tomto prípade ide o tip hlavne pre ženy, keďže 95 % mužom tento typ vôbec nesedí a vyzerajú komicky.

Tieto XL rámy dodajú každému outfitu bohémsky šmrnc a vyzerajú dobre takmer na každom type tváre. Nasaď si ich k voľným šatám alebo k plavkám na pláž. Získaš cool vzhľad, ktorý ti budú ostatní závidieť.

Celine Oversized Square Frame Acetate Sunglasses – 380 €

Zdroj: NET-A-PORTER

Celine Oversized Butterfly Frame Acetate Sunglasses – 390 €

Zdroj: NET-A-PORTER

Dior Fildior S1U Oversized Square Frame Gold-Tone Sunglasses – 490 €

Zdroj: NET-A-PORTER

Sporty chic

Ďalším výrazným trendom v roku 2025 sú slnečné okuliare so športovými tvarmi a s veľkým dôrazom na dizajny, ktoré pôsobia vznešene a sú pripravené na pouličný štýl.

Od veľkých skiel až po jemne športové rámy, s týmto typom slnečných okuliarov zažiariš na štadióne, ale aj v Paríži počas týždňa módy. Atraktívne modely nájdeš v portfóliu známych značiek ako Miu Miu, Moncler alebo Bottega Veneta.

Moncler Orizion Flat Top Sunglasses – 350 €

Zdroj: Mytheresa

Miu Miu D-Frame Acetate Sunglasses – 430 €

Zdroj: NET-A-PORTER

Bottega Veneta Aviator Style Acetate & Silver-Tone Wrap-Around Sunglasses – 500 €

Zdroj: MR PORTER

Nepriestreľný štít

Typ veľkých slnečných okuliarov so športovou estetikou, ktoré dodajú dokonalý lesk každej siluete, a to bez ohľadu na to, po akom štýle outfitu siahneš. Vďaka ich tvaru a veľkým sklám získaš moderný vzhľad.

Do ich originálneho vyhotovenia sa môžeš oprieť aj tak, že ich skombinuješ so striebornými alebo zlatými šperkami. K dispozícii sú v rôznych farebných schémach a štýloch rámov – od športových až po módnejšie dizajny. Atraktívne kúsky ponúkajú napríklad módne domy Alaïa, Fendi alebo Rick Owens, avšak krok vedľa neurobíš ani cenovo dostupnejšími modelmi, ktoré nájdeš v ponuke očných optík.

Fendi First Shield Sunglasses – 420 €

Zdroj: Mytheresa

ALAÏA Mask Large D-Frame Silver-Tone Sunglasses – 450 €

Zdroj: NET-A-PORTER

Rick Owens Shield Stainless Steel Frame Sunglasses – 590 €

Zdroj: LN-CC

Vítaj v budúcnosti

Zatiaľ čo v posledných rokoch dominuje v trendoch slnečných okuliarov (a celkovo v módnych trendoch, pozn. redakcie) nostalgia, na scénu vstupujú futuristické siluety v jedinečných povrchových úpravách.

Mnohé z nich majú atmosféru vesmírneho veku alebo Matrixu, čo ich robí ideálnymi pre modernú mestskú estetiku. Vyber si jeden z týchto párov a tvoj štýl sa v okamihu dostane do roku 2040. Nás oslovili tieto modely s podpisom módnych domov Loewe, Bottega Veneta a Balenciaga.

Loewe Square Frame Silver-Tone Sunglasses – 370 €

Zdroj: MR PORTER

Balenciaga Razor Cat-Eye Metal Frame Sunglasses – 395 €

Zdroj: Mytheresa

Bottega Veneta Futuristic Shield Sunglasses – 420 €

Zdroj: Mytheresa

Mačiacie oči 2.0

Silueta slnečných okuliarov s mačacími očami nikdy nevyjde z módy. V roku 2025 sa môžeš spoľahnúť na osvedčené modely a jemne ich pozdvihnuť, či už prostredníctvom hranatých alebo zaoblených tvarov, kovových detailov alebo výrazných odtieňov.

Ide o nadčasovú klasiku, ktorá vyzerá dobre so všetkým – od jednofarebnej košele s nohavicami až po romantické šaty na gombíky. Sexy kúsky nájdeš v ponuke populárnych značiek ako Balenciaga, Oliver Peoples či Bottega Veneta, ale opäť aj vo výhodnej cene v online obchode COS. Vhodné sú najmä pre ľudí s okrúhlou alebo oválnou tvárou.

COS Angular Cat-Eye Sunglasses – 79 €

Zdroj: COS

Balenciaga Mercury Cat-Eye Metal Frame Sunglasses – 355 €

Zdroj: Mytheresa

Oliver Peoples 1983C Cat-Eye Acetate Silver-Tone Sunglasses x Khaite – 375 €