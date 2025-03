McDonald's už nie je najväčším fast foodom na svete. Predbehol ho čínsky reťazec, o ktorom si zrejme ešte nepočul

Má o niekoľko tisíc prevádzok viac ako McDonald's.

McDonald's patrí dlhodobo k najobľúbenejším fast foodom. Je to svetový gigant, ktorý má prevádzky vo viac ako 100 krajinách sveta s viac ako 40 000 reštaurácií. Dlhodobo bol najväčším fast foodovým reťazcom na svete, no aktuálne ho predbehol čínsky gigant, informuje portál The Independent.

V súčasnosti má najviac prevádzok po celom svete reťazec s názvom Mixue Bingcheng z Číny. Predávajú primárne zmrzlinu a bubble tea. Hoci majú prevádzky majú v mnohých krajinách, do Spojených štátov zatiaľ nedorazili. Väčšina ich prevádzok sa nachádza v Ázii. Aj napriek tomu sa im však podarilo predbehnúť McDonald's.

Zdroj: Wikimedia/彩色琪子

Dokopy majú až 45-tisíc reštaurácií, pričom McDonald's má podľa posledných dát 41 800 prevádzok. Rozdiel však je, že Mixue má až 90 % svojich reštaurácií v Číne. Patrí k cenovo dostupným prevádzkam rýchleho občerstvenia. Kopček zmrzliny v kornútiku stojí približne 13 centov a bubble tea drinky sa pohybujú okolo 0,50 € po 1 €.

Mixue je zároveň oveľa mladší ako McDonald's. Kým americký gigant založili ešte v roku 1940, čínsky reťazec prišiel na trh až v roku 1997. Najviac prevádzok majú v Číne, Vietname, Thajsku, Japonsku a Austrálii. Čínsky reťazec však plánuje ďalšiu expanziu na nové trhy, vrátane Európy aj Spojených štátov.