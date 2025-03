Na Instagrame zverejnila herečka video, kde sa voči hejtom ohradila.

Herečka Millie Bobby Brown sa rozhodla prehovoriť o tom, ako sa médiá a verejnosť vyjadrujú k jej vzhľadu. Ako upozornil The Hollywood Reporter, vo videu, ktoré zverejnila na Instagrame, kritizovala články, ktoré sa zaoberajú jej fyzickými zmenami, a upozornila na to, že podobné komentáre zasahujú nielen ju, ale aj mnoho mladých žien, ktoré vyrastajú pod drobnohľadom verejnosti.

Podľa jej slov to, čo robia bulvárne médiá, nie je žurnalistika, ale šikanovanie. „Chcela by som sa na chvíľu venovať niečomu, o čom si myslím, že sa netýka len mňa, ale každej mladej ženy. Myslím si, že je potrebné o tom hovoriť. Vyrástla som pred očami celého sveta a z nejakého dôvodu sa zdá, že ľudia nedokážu rásť spolu so mnou,“ hovorí vo videu.

„Namiesto toho sa správajú, akoby som mala zostať zamrznutá v čase, akoby som mala stále vyzerať tak, ako v prvej sérii seriálu Stranger Things. A pretože to tak nie je, som teraz terčom,“ dodala 21-ročná herečka.

Brown vo videu citovala titulky niekoľkých článkov, ktoré podľa nej prekračujú hranicu etiky a slušnosti, ako napríklad nadpis: „Prečo generácia Z ako Millie Bobby Brown tak zle starne?“ alebo „Čo si Millie Bobby Brown urobila s tvárou?“.

Herečka v minulosti opakovane upozorňovala na toxické prostredie v online priestore. V rozhovore pre Vanity Fair priznala, že kvôli nenávistným komentárom a sexualizácii, ktorej čelila od útleho veku, sa v roku 2022 rozhodla vymazať svoje účty na sociálnych sieťach. Taktiež hovorila o tom, že pre svoju skorú slávu nemala možnosť prežiť normálne detstvo.

„Odmietam sa ospravedlňovať za to, že som vyrástla. Odmietam sa zmenšovať, aby som sa prispôsobila nerealistickým očakávaniam ľudí, ktorí nezvládajú vidieť, ako sa z dievčaťa stáva žena. Nenechám sa zahanbiť za to, ako vyzerám, ako sa obliekam alebo ako sa prezentujem,“ uzavrela svoju výpoveď.