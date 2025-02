Bill Gates vydal svoju prvú autobiografiu: Bol asociál, nevedel si nájsť frajerku a užíval LSD

Kniha vyšla začiatkom februára. Bill Gates sa delí o svoj osobný príbeh po prvýkrát.

Bill Gates, spoluzakladateľ Microsoftu a jeden z najbohatších ľudí sveta, predstavil svoju prvú autobiografiu s názvom Zdrojový kód. Kniha vyšla začiatkom februára a ponúka pohľad na jeho detstvo, formovanie osobnosti a cestu k vybudovaniu technologického impéria.

69-ročný filantrop priznáva, že sa dlhé roky sústredil na inovácie a riešenie globálnych problémov, pričom o sebe rozprával len zriedka. „Moju pozornosť priťahujú nové nápady a ľudia, ktorí pomáhajú riešiť problémy, na ktorých pracujem. A hoci sa rád učím históriu, nikdy som nestrávil veľa času pozeraním sa na tú svoju,“ na jeho oficiálnej stránke vysvetľuje dôvody, prečo sa rozhodol pre memoáre až teraz.

Kniha zachytáva jeho detstvo, vzťah s rodičmi a školské roky, keď bol považovaný za samotára a nerda. Opisuje aj to, ako ho stará mama viedla k čítaniu a ako ho hranie kariet naučilo analytickému mysleniu.

Zdrojový kód prináša aj súkromné témy, ako konflikt s matkou, pre ktorý sa rozhodol podstúpiť terapiu. Venuje sa aj dramatickému momentu z decembra 1974, keď Paul Allen prišiel s výtlačkom Popular Electronics a obaja sa rozhodli založiť Microsoft.

Zdroj: Gates Notes

Gates v knihe otvorene hovorí aj o experimentoch s drogami ako LSD a rýchlej jazde. Jazdenie v rýchlych autách bolo pre neho v tej dobe určitým druhom adrenalínu. Viacerí biografi sa venovali životu Billa Gatesa. Jeden z nich napísal aj o jeho údajnej závislosti od alkoholu: „Bill Gates vraj bol šťastnejší, keď sa opil.“ Denník The Sun priniesol informáciu, že keď opustil Harvard, nemal priateľku ani koníčky, no práve vtedy sa naplno vrhol do budovania firmy, ktorá zmenila svet.

Ako informuje TA3, prvý zväzok autobiografie Billa Gatesa Zdrojový kód/Moje začiatky je dostupný v slovenských a českých prekladoch prostredníctvom vydavateľstva Práh. Vydavateľský dom IKAR zabezpečuje exkluzívnu distribúciu týchto dlho očakávaných memoárov. Publikácia stojí 23,90 €, obsahuje 408 strán.