Bill Gates prezradil, aká ďalšia globálna hrozba podľa neho čaká ľudstvo. Pripravuje sa na ňu aj Interpol

Bioterorizmus je pravdepodobne najväčšia hrozba, ktorej bude ľudstvo v budúcnosti čeliť. V nedávnom rozhovore pre BBC to povedal multimiliardár a filantrop Bill Gates, ktorý je zároveň druhým najväčším finančným prispievateľom do Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

Gates, známy svojimi humanitárnymi aktivitami, v minulosti už niekoľkokrát správne predpovedal technologický pokrok, ako aj zdravotné krízy a pandémie. V prednáške na TED Talk v roku 2015 varoval, že správnou otázkou nie je, či príde pandémia, ale kedy. Upozornil vtedy, že svet na ňu nie je vôbec pripravený.

Interpol s miliardárom súhlasí

Podľa Interpolu sa bioterorizmus vzťahuje na „úmyselné vypustenie biologických látok alebo toxínov s cieľom (smrteľne) ublížiť ľuďom, zvieratám alebo rastlinám. Zámerom je zastrašenie civilného obyvateľstva a vlád na dosiahnutie politických alebo spoločenských cieľov“.

Bioteror a pandémie sú tak trochu to isté, hovorí Gates, pretože vystavujú ľudstvo nebezpečným a dokonca smrteľným chorobám. „Proti bioteroru je však trochu ťažšie sa brániť, pretože ten, kto sa o to pokúša, to robí vedome a rozumie vášmu obrannému systému,“ vraví zakladateľ Microsoftu.

Interpol tvrdí, že má k dispozícii dostatok informácií, ktoré naznačujú, že niektorí jednotlivci a teroristické skupiny majú schopnosť aj zámer použiť biologické zbrane.

Medzinárodná policajná organizácia dokonca vypracovala operačnú príručku, ktorá by mala pomôcť s vyšetrovaním potenciálneho biologického a chemického terorizmu na dark webe vyšetrovateľom na celom svete, píše Euronews.

Teroristi môžu použiť antrax

Biologická alebo toxická látka sa pravdepodobne rozšíri neočakávane. To, ako zareagujeme, závisí od koordinácie viacerých sektorov, tvrdí Interpol. Nevyhnutné preto bude, aby sme vypracovali štruktúrovanú stratégiu.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) uvádza, že ak by došlo k bioteroristickému útoku, s najväčšou pravdepodobnosťou by išlo o baktériu spôsobujúcu antrax – ochorenie, ktoré môže spôsobiť vážne ochorenie u ľudí aj zvierat.

Baktéria sa do tela dostane zvyčajne cez kožu, pľúca alebo tráviaci systém. Medzi príznaky kožného antraxu patria svrbivé pľuzgiere a nebolestivé kožné vredy. Podľa CDC sa všetky typy tohto chorenia môžu nakoniec rozšíriť do celého tela a spôsobiť smrť, ak sa neliečia antibiotikami. Inhalačný antrax, ktorý vzniká, keď človek vdýchne spóry antraxu, je takmer vždy smrteľný a pri agresívnej liečbe prežije približne 55 % pacientov.

Antrax bol ako biologická zbraň použitý už v minulosti. V roku 2001 ho v práškovej forme zaslali poštou v obálkach. Nakazilo si nám vtedy 22 ľudí vrátane 12 doručovateľov listov, pričom päť z nich zomrelo.

Infekčné ochorenia aj kiahne

Ďalšou biologickou zbraňou, ktorú by mohli útočníci potenciálne použiť, je podľa CDC vírus variola, ktorý spôsobuje kiahne, alebo melioidóza, infekčné ochorenie spôsobené patogénmi prirodzene sa vyskytujúcich v niektorých častiach sveta, napríklad v juhovýchodnej Ázii a severnej Austrálii.

Bill Gates v súčasnosti vyzýva vlády, aby viac investovali do technológií na odhaľovanie bioteroristických útokov. Miliardár je presvedčený, že musíme posilniť aj medzinárodnú spoluprácu a globálne zdravotnícke systémy, ktoré zabezpečia, že svet bude lepšie pripravený.

„Dobrou správou je, že príprava na ďalšiu možnú pandémiu nám bude užitočná aj pri prípadnom biologickom útoku,“ dopĺňa.

