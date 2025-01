Vybrali sme TOP bežeckú obuv aj oblečenie. Nabehané kilometre ti budú pribúdať o trochu jednoduchšie

Na svoje si prídu skúsení bežci, ale aj začiatočnici, ktorí plánujú naplniť svoje novoročné predsavzatia.

Beh považujeme za jednu z najlepších, aj keď náročných aktivít, ak potrebuješ nabrať kondíciu, byť fit a zároveň vypnúť hlavu od každodenných povinností. Na to, aby si sa pri behu cítil/-a dobre, uvoľnene a hlavne pohodlne, ti môže pomôcť aj funkčné vybavenie, v ktorom si pohyb užiješ plnými dúškami.

Vybrali sme TOP bežeckú obuv a oblečenie, vďaka ktorému ti budú pribúdať nabehané kilometre o trochu jednoduchšie. V ponuke online obchodu Footshop sú k dispozícii produkty od značiek ako Nike, Adidas, Satisfy, On Performance či Asics.

Svoje aktivity, výkony a progres si môžeš porovnať s členmi komunity Footshop Active Club v aplikácii Strava. Zároveň budeš v obraze s novinkami zo športovej sekcie v online obchode Footshop.

Bežecká Obuv

Mizuno Neo Zen – 150 €

Mizuno Neo Zen bude jedným z najväčších hitov roku 2025 nielen pre legendárnu japonskú značku, ale pre celý trh s bežeckou obuvou. Ide o bezplatnickú verziu úspešného modelu Neo Vista, ktorý bol podľa viacerých testov najlepšou voľbou v predchádzajúcom období.

Tenisky majú zvršok z priedušnej syntetickej tkaniny, mäkkú, veľmi pružnú a dynamickú medzipodrážku s technológiou MIZUNO ENERZY NXT pre lepšie tlmenie a návrat energie, dobrú trakciu a odolnú gumovú podrážku. Ide o všestrannú bežeckú obuv. Oproti modelu Mizuno Neo Vista je lacnejšia o 30 eur a k dispozícii je tiež čierno-biela verzia s oranžovými detailmi.

Hoka® Clifton 9 W – 153,75 €

V poradí 9. generácia oceňovaného modelu Hoka® Clifton je ľahšia a ponúka lepšie tlmenie ako kedykoľvek predtým. Nová verzia eliminuje hmotnosť na približne 245 gramov a zároveň má o 3 milimetre hrubšiu medzipodrážku s jemnou penou, ktorá sa pri každom pohybe vracia do pôvodného stavu a zabezpečuje stabilitu a podporu.

V tomto prípade ide o vyhotovenie „Cosmic Grey“ v svetlosivom odtieni s jemným svetložltým akcentom na päte, ktoré je k dispozícii v ženskom veľkostnom číslovaní. Cena na úrovni 150 eur je priamoúmerná k vysokej kvalite tenisiek.

Adidas Adizero Boston 12 – 160 €

Bežeckú obuv Adidas Adizero Boston 12 sme vyzdvihli už v minuloročnom zozname a slovami chvály nebudeme šetriť ani tentoraz.

Nádherné tenisky dostali názov podľa známeho maratónu v Bostone a medzi ich najlepšie vlastnosti patria diely Energrods 2.0. s obsahom sklených vlákien, ktoré obmedzujú stratu energie, gumová podrážka Continental™, medzipodrážka s ultraľahkým tlmením Lightstrike či odolná pena Lightstrike 2.0 EVA, vďaka čomu sú rýchle a pevné na nohe. Model Adidas Adizero Boston 12 je vhodný na dlhé a rýchle behy.

Minimalistická schéma s bielym telom z textílie a čiernymi prvkami vyzerá božsky. Cena je presne 160 eur a v online obchode Footshop nájdeš aj farebnú verziu modelu.

On Cloudsurfer Next Wide – 164 €

Zastúpenie v zozname má tiež populárny švajčiarsky brand On, medzi ktorého ambasádorov patrí napríklad Roger Federer, Zendaya alebo FKA twigs.

Model bežeckej obuvi On Cloudsurfer Next Wide je navrhnutý tak, aby zvýšil tvoju rýchlosť a obratnosť počas najintenzívnejších behov. Má široký podpätok (Wide), vďaka čomu je vhodný pre ľudí so širším chodidlom. Okrem toho je vybavený technológiou CloudTec Phase®, ktorá podporuje hladký a plynulý pohyb. Pozri si tiež čierne vyhotovenie dostupné za úplne rovnakú cenu.

Mizuno Wave Rebellion Flash 2 – 180 €

Z produktového portfólia japonskej značky Mizuno sme vybrali ešte jeden model, a to Wave Rebellion Flash 2 v neprehliadnuteľnej zeleno-modrej schéme s bielou zvlnenou podrážkou.

Futuristická bežecká obuv s váhou 240 gramov je navrhnutá pre zdokonaľovanie behu vďaka optimalizovanému tlmeniu medzipodrážky s penou MIZUNO ENERZY FOAM a zabudovaným prvkom G3 Sole v podrážke, ktorý zvyšuje trakciu, keď je to najviac potrebné a zároveň redukuje zaťaženie. Cena je presne 180 eur.

Asics Trabuco Max 4 – 180 €

V ponuke online obchodu Footshop si prídu na svoje aj trailoví bežci – nás zaujal model Asics Trabuco Max 4 v atraktívnej kombinácii oranžovej a sivej.

Napriek robustnému vzhľadu vážia tenisky len 315 gramov a ponúkajú vyvážený pomer tlmenia, podpory a trakcie v náročnom teréne. Asics Trabuco Max 4 sú vybavené množstvom patentovaných technológií vrátane GUIDESOLE™, ktorý zabezpečuje plynulý a úsporný beh, čím znižuje únavu počas dlhých tratí. Výška medzipodrážky v päte je 41 milimetrov, zatiaľ čo v špici 36 milimetrov. K dispozícii je tiež verzia s ružovými detailmi na zvršku.

On Cloudmonster W – 184,50 €

Zo švajčiarského laboratória značky On predstavujeme ešte jeden skvelý model bežeckej obuvi, a to Cloudmonster v príjemnom bielo-ružovo-zelenom farebnom vyhotovení s váhou na úrovni 270 gramov.

Tenisky On Cloudmonster majú zatiaľ najväčšie prvky Cloud v oblasti medzipodrážky a ponúkajú dokonalý zážitok z pohybu, respektíve behu. Výsledkom zvýšeného množstva technológie CloudTec® so špeciálne navrhnutou doskou Speedboard® a radikálnym tvarom špicu, je maximálna návratnosť energie pri ostrých štartoch aj dlhých vzdialenostiach. Do pozornosti dávame aj béžové vyhotovenie, ktoré je o niečo drahšie.

Značka Puma patrí medzi popredných hráčov na trhu s profesionálnou obuvou pre najlepších šprintérov a atlétov, a najnovšie predstavuje bežeckú obuv, v ktorej môžu zlepšovať svoje výkony aj amatérski nadšenci.

Model MagMax NITRO™ s váhou 290 gramov pri veľkosti 42 EU nielen vyzerá skvelo, ale je extratriedou vo svojej kategórii. Vďaka pôsobivému množstvu najmodernejšej technológie NITROFOAM™ ťa tenisky bez námahy posunú z jedného kilometra na druhý a naplnia tvoj krok vzrušením a ľahkosťou. Sú určené pre závodných bežcov. Okolo chodidla je mäkká sieťovina v tmavomodrom odtieni s bielymi detailmi, luxusný pletený jazyk a odpružená päta. Na pohodlnej medzipodrážke aj podrážke použili dizajnéri kontrastné zelené prvky. Cena je približne 195 eur.

Adidas Ultraboost 5 GTX – 200 €

V cenovej kategórii nad 200 eur nás zaujali dva modely, pričom ako prvý si ukážeme luxusný kúsok od značky Adidas zahalený do ochrannej membrány Gore-Tex®.

Prebehni ulicami ako blesk, aj keď sú chodníky šmykľavé po daždi. Tenisky Adidas Ultraboost 5 GTX s nepremokavou a priedušnou membránou Gore-Tex® ťa udržia v suchu a pohodlí za každých podmienok. Obuv s čiernym zvrškom zo syntetických tkanín stojí na tlmení Light Boost (doteraz najľahšie tlmenie Boost, pozn. redakcie), ktoré obnovuje energiu pri každom pohybe. Nechýba ani tvrdá gumová podrážka Continental™, takže je výnimočne priľnavá.

Asics Superblast 2 – 220 €

Tenisky Asics ovládli v posledných sezónach týždne módy aj ulice svetových metropol, avšak ich prirodzené prostredie bolo a stále je na bežeckom okruhu a v teréne.

Dokonalým príkladom je bežecká obuv Asics Superblast 2, ktorá váži len 250 gramov a ponúka niekoľko vylepšení 1. generácie modelu. Základným prvkom je najprémiovejšia pena japonskej značky FF TURBO™ PLUS, ktorá bežcom pomáha cítiť sa nabití pri každom kroku. Samozrejmosťou je tiež pena METASPEED™, ktorá vytvára jeden z najľahších bežeckých zážitkov na pevnej ceste. Konštrukcia zvršku je vybavená asymetrickou sieťovinou a v jednotlivých častiach prelína jemné odtiene farieb pre vizuálne zaujímavý vzhľad. Cena je presne 220 eur.