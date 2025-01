Pojednávanie o osude bratov Menendez začne až 20. marca.

Prípad bratov Menendezových ani po 35 rokoch nekončí. Súdny proces s Erikom a Lylom mal pokračovať 30. januára. Rozhodovať sa malo o ich možnom prepustení.

Bratia mali možnosť dostať sa v januári na slobodu. V roku 1996 boli totižto odsúdení za zabitie svojich rodičov Josého a Mary. Pojednávanie, ktoré malo rozhodnúť, či by sa bratia dostali na slobodu, bolo však presunuté, informuje LadBible.

Súd museli odložiť kvôli požiarom v Los Angeles. Okresný prokurátor vo vyhlásení oznámil, že pojednávanie sa odkladá až na marec. Ničivé požiare narušili prípravy. Súrodenci tak naďalej zostávajú za mrežami v nápravnom zariadení Richarda J. Donovana okresu San Diego.

Viacerí členovia súdu sú toho názoru, že obaja už „splatili svoj dlh spoločnosti“ a dávajú ich možnému prepusteniu šance. Dokonca Erik a Lyle sa chystajú na súde predložiť nové dôkazy, ktoré podporujú tvrdenie, že ich otec bol delikvent.

Ich príbeh sa nanovo opäť dostal do povedomia práve kvôli novému seriálu na Netflixe s názvom Monster, The Lyle and Erik Menendez story, v ktorom hrajú Cooper Koch (Erik) a Nicholas Alexander Chavez (Lyle).