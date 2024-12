Erik a Lyle Menendezovci sa môžu dostať na slobodu. Predložili nové dôkazy o tom, že ich otec bol delikvent

Súčasťou nových dôkazových materiálov je list, ktorý napísal Erik bratancovi pred vraždou aj svedectvo hudobníka.

Prípad bratov Menendezových ani po 35 rokoch nekončí. Súdny proces s Erikom a Lylom bude pokračovať 30. januára. Rozhodovať sa bude o ich prepustení.

V pôvodnom súdnom procese boli obaja bratia odsúdení na doživotie bez možnosti prepustenia. Aktuálne však Menendezovci predložili novú žiadosť. V nej tvrdia, že súd by mal zvážiť dôkazy.

Bratia argumentujú, že svojich rodičov zabili zo strachu, pretože otec ich fyzicky týral a sexuálne zneužíval. Na súde chcú predložiť nový dôkazový materiál v podobe listu. Mladší z bratov, Erik, údajne 8 mesiacov pred vraždou rodičov poslal bratrancovi list, v ktorom napísal, že ich otec ich sexuálne zneužíva a že sa cíti bezmocný, uvádza Finance Monthly.

Hoci bratranec o tejto skutočnosti v minulosti svedčil, samotný list sa však vtedy nenašiel. Teraz ho vraj má k dispozícii a plánuje ho použiť ako dôkaz. Ním chcú poukázať na to, ako José Menendez zaobchádzal so synmi a podporiť tvrdenie, že konali naozaj zo strachu.

Zdroj: Menendezmurders.com

Ich otec sa okrem iného pohyboval aj v hudobnom priemysle. Na povrch vyšlo svedectvo bývalého člena hudobnej skupiny Menudo, ktorý obvinil ich otca zo sexuálneho zneužívania. Bratia tvrdia, že aj toto svedectvo predstavuje dostatočný dôkaz na to, aby im súd uveril.

„Mám dostatok času na preskúmanie rozsiahlych väzenských záznamov a dôkazov, ako aj na konzultácie s prokurátormi, orgánmi činnými v trestnom konaní, obhajcami a rodinnými príslušníkmi obetí. Dávam si záležať na dôkladnom preskúmaní všetkých faktov a zákonov, aby som mohol dospieť k spravodlivému rozhodnutiu a následne ho obhájiť na súde,“ povedal prokurátor. Obaja bratia dúfajú, že súd uzná dôkazy a tak budú môcť po takmer 30 rokoch vyjsť z väzenia.

Ich príbeh sa nanovo opäť dostal do povedomia práve kvôli novému seriálu na Netflixe s názvom Monster, The Lyle and Erik Menendez story, v ktorom hrajú Cooper Koch (Erik) a Nicholas Alexander Chavez (Lyle).