Princezná Kate sa vrátila do nemocnice, kde sa liečila z rakoviny. Z návštevy zverejnila dojímavé video

Kate tiež informovala, aký je jej aktuálny zdravotný stav a zdôraznila, že sa stále sústredí na zotavenie.

Ešte nie je ani rok od toho, čo Kate Middleton oznámila, že bojuje s rakovinou a podstupuje chemoterapiu. V utorok zdieľala na svojom instagramovom profile video z nemocnice The Royal Marsden, kde podstupovala svoju liečbu. Okrem poďakovania sa zverila aj s tým, že jej rakovina je momentálne v štádiu remisie.



„Je to úľava, že som teraz v remisii a stále sa sústreďujem na zotavenie. Každý, kto zažil diagnózu rakoviny, vie, že časom sa musíte prispôsobiť novému normálu. Teším sa však na naplnený rok, ktorý nás čaká,“ napísala Kate pod príspevok.



Po tom, čo sa v marci zverila so svojou diagnózou a v septembri oznámila, že ukončila chemoterapiu, svoj zdravotný stav ďalej nezverejňovala. Momentálne sa má sústrediť na to, aby zostala zdravá a mohla sa opäť venovať pracovným povinnostiam.



Pri svojej návšteve nemocnice sa Kate stretla s niekoľkými pacientmi a podľa informácií ABC News jednému z nich o liečbe povedala: „Je to naozaj ťažké. Je to obrovský šok.“ Ďalej pokračovala: „Všetci mi hovorili, že si mám zachovať pozitívne myslenie, čo aj skutočne robí rozdiel.“

Kate tiež poďakovala personálu za starostlivosť, ktorú jej poskytli, a súčasne sa spolu s Williamom stala patrónkou nemocnice The Royal Marsden. Dúfa, že jej pozícia pomôže zmeniť skúsenosti ľudí postihnutých rakovinou.