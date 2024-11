Princ sa priznal, že sa musel vyrovnávať s náročnými povinnosťami a rodinnými výzvami, ktoré mu choroba jeho najbližších priniesla.

Na svojej nedávnej ceste v Južnej Afrike sa princ William vyjadril novinárom k udalostiam, ktoré otriasli nielen jeho rodinou, ale celým Spojeným kráľovstvom. Vo februári tohto roka oznámil Buckinghamský palác, že jeho otec, kráľ Charles III., má rakovinu. O 6 týždňov neskôr jeho manželka, princezná Kate, oznámila, že jej rovnako diagnostikovali rakovinu a pravidelne podstupuje chemoterapiu.

„Bolo to strašné. Pravdepodobne to bol najťažší rok v mojom živote. Snažiť sa robiť všetky povinnosti a udržať veci na správnej ceste bolo naozaj náročné,“ odpovedal princ na otázku novinárov, ktorí chceli vedieť, ako on vnímal uplynulý rok, ktorý musel byť pre celú kráľovskú rodinu náročný.

Len tento piatok sa objavil v relácii BBC Today kráľovský autor Robert Hardman, ktorý len prednedávnom vydal knihu o kráľovi Charlesovi III. „Toto bol pre Williama pekelný rok – na jednej strane musel pomáhať svojej manželke prekonať veľmi vážnu chorobu, a na druhej strane sa od neho stále očakáva, že zastúpi svojho otca, ktorý trpí rakovinou.“

Princ sa zúčastnil na odovzdávaní environmentálnej ceny Earthshot v Kapskom Meste, kde sa tiež vyjadril k súčasnému zdravotnému stavu princeznej Kate. „Princezná z Walesu sa má naozaj dobre a celý tento rok zvládla úžasne.“ Mnohých táto pozitívna správa potešila, keďže princezná na odovzdávanie neprišla práve z dôvodu, že sa zotavuje po ďalšej liečbe.