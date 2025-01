Žiješ od výplaty k výplate? Týchto 5 vecí ťa naučí pochopiť psychológiu peňazí

Máš pocit, že neustále bojuješ s výdavkami a odpočítavaš dni do ďalšej výplaty?

Ak sa aj ty trápiš s tým, že máš pred výplatou hlboko do vrecka, nie si v tom sám. Keď ide o finančnú gramotnosť a zaobchádzanie s peniazmi, Slovensko je dlhodobo na chvoste krajín EÚ. Minuloročný prieskum spoločnosti EOS KSI Slovensko napríklad poukázal na to, že až 41,7 % Slovákov nemá takmer žiadne úspory. Rovnako sú Slováci opatrní aj v investovaní. Okrem ekonomickej situácie v štáte má na to vplyv rozhodne aj fakt, ako peniazom rozumieme, ako s nimi narábame a tiež aj to, ako o nich premýšľame.

Psychológiu peňazí jednoducho a prehľadne vysvetľuje rovnomenná kniha Psychológia peňazí od Morgana Housela. Morgan Housel, známy finančný expert a autor, v nej zrozumiteľne odkrýva, ako naše rozhodnutia o peniazoch často ovplyvňujú emócie, návyky a psychologické mechanizmy, ktoré si ani neuvedomujeme. Psychológia peňazí sa stala svetovým bestsellerom, ktorý ti môže ukázať, že úspech vo financiách nie je iba otázkou príjmov, ale najmä pochopenia vlastného správania. Knihu sa rozhodne oplatí prečítať celú, vybrali sme z nej však niekoľko kľúčových myšlienok spolu s konkrétnymi tipmi, ako ich môžeš pretaviť do reality.

1. Peniaze sú o správaní, nie o matematike

Mnoho ľudí si myslí, že úspech vo financiách je len o prísnej matematike. No v skutočnosti je to najmä o správaní. Ako píše Morgan Housel, emócie, návyky a impulzy často určujú, ako zaobchádzame s peniazmi. Nezáleží na tom, aký vysoký príjem máš, ale ako efektívne ho dokážeš spravovať. Vedomé rozhodovanie a schopnosť ovládať svoje impulzy sú kľúčové.

Ako na to?

Ak máš problém s impulzívnymi výdavkami, skús si nastaviť limity na svojom účte. Sleduj si, na čo míňaš najviac peňazí a zamysli sa, či pri niečom z toho nevieš ušetriť.

2. Rozdiel medzi potrebou a túžbou

Pochopenie rozdielu medzi tým, čo skutočne potrebujeme, a tým, po čom túžime, je kľúčovým krokom k lepšiemu nakladaniu s peniazmi. Mnohokrát míňame na veci, ktoré nás na chvíľu potešia, ale dlhodobo nám neprinesú hodnotu. Psychológia peňazí ukazuje, že správne odlíšenie potrieb a túžob môže výrazne pomôcť s plánovaním rozpočtu.

Tip: Skús si viesť zoznam výdavkov a analyzovať, ktoré z nich sú skutočne potrebné. V ČSOB môžeš mať napríklad Smart Skús si viesť zoznam výdavkov a analyzovať, ktoré z nich sú skutočne potrebné. V ČSOB môžeš mať napríklad Smart účet zadarmo a prostredníctvom aplikácie ČSOB SmartBanking si svoje príjmy a výdavky jednoducho sledovať a spravovať.

3. Finančná pohoda závisí od miery spokojnosti, nie od množstva peňazí

Peniaze prinášajú určitý komfort, ale ten nie je zárukou šťastia. Housel poukazuje na to, že honba za vyšším príjmom nevedie k vyššiemu pocitu spokojnosti. Finančná stabilita, ktorá ti umožní spokojne spávať, má väčšiu hodnotu než neustále hromadenie prostriedkov bez účelu.

Ako na to?

Nezanedbaj pravidelné odkladanie si, hoci len menších súm na vytvorenie finančnej rezervy. Finančná rezerva by mala pokryť 3- až 6-násobok tvojich mesačných výdavkov a na jej budovanie by ti malo pravidelne odchádzať aspoň 10% príjmov. Takýmto spôsobom si ju dokážeš vybudovať pomerne „bezbolestne“ a nemusíš sa obávať, čo robiť v prípade nečakaných výdavkov.

4. Investovanie je o trpezlivosti, nie o šťastí

Ak chceš dosiahnuť finančný rast, trpezlivosť je tou najsilnejšou zbraňou. Aj kniha Psychológia peňazí ti potvrdí, že dlhodobé investície sú efektívnejšie než rýchle a riskantné zisky. Úspešní investori neinvestujú nárazovo, ale dlhodobo – a s tým by si mal začať aj ty.

Ako na to?

Začni s pravidelným investovaním menších súm, napríklad cez investičné produkty, ktoré ponúka ČSOB. Nájdeš ich priamo v mobilnej aplikácii ČSOB SmartBanking, kde si môžeš zvoliť vybrané fondy, alebo si prezrieť fondy a investovať podľa seba. Odkladanie menšej sumy pravidelne veľa nestojí, po rokoch sa však dokáže vyšplhať na slušnú čiastku.

5. Treba byť pripravený

Finančná rezerva je základom finančnej istoty. Nikdy nevieme, kedy príde nečakaný výdavok, ktorý nás môže finančne „rozhádzať“. Housel uvádza, že tí, ktorí majú dostatočnú finančnú rezervu, sú schopní zvládať výzvy s menšou úzkosťou a stresom.

Ako na to?

Finančnú rezervu si môžeš vytvoriť napr. na sporiacom účte, ktorý si v ČSOB dokážeš zriadiť spolu s bežným účtom.

Netreba zabúdať, že investovanie je beh na dlhú trať a s investovaním vrátane investovania do fondov je spojené aj riziko. Nie je vhodné investovať peniaze, ktoré v najbližšej dobe budete potrebovať.