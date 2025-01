Zamestnanci z Pixaru obviňujú Disney z cenzúry. Vraj mažú hotové scény, cenzurujú LGBTI a menia scenár, aby sa zavďačili politikom

Od momentu, keď štúdio Disney kúpilo štúdio Pixar, to s legendárnymi tvorcami animákov ide dole vodou. Čo za to môže a akú rolu v tom údajne zohráva Trumpovo víťazstvo v prezidentských voľbách?

Štúdio Disney v roku 2022 vymazalo z filmu Lightyear scénu, v ktorej sa pobozkali dve ženy. Na protest všetkých zamestnancov štúdia Pixar, ktoré film vytváralo, ju vrátili. Keď film v kinách zarobil príliš málo (220 miliónov dolárov, čo je mimo „covidových premiér“ najmenej z celej histórie štúdia), štúdio nízke zárobky pripisovalo práve homosexuálnej scéne.

„Vedenie v súvislosti s Lightyear stále opakuje, že to bolo finančné zlyhanie pre ten homosexuálny bozk. To však nie je skutočný dôvod, prečo ten film zlyhal.“

Polsekundová scéna podľa nich údajne potopila všetky šance animáku na úspech. Pre magazín IGN to tvrdili viacerí zamestnanci štúdia, ktorí sa rozhodli prezradiť, ako to v Pixare skutočne chodí. Disney podľa niektorých zamestnancov ničí hodnoty štúdia Pixar zvnútra a diváci tak zrejme môžu zabudnúť na to, že ich animáky budú niekedy také úžasné, ako kedysi.

Disney tak razantne vstupuje do kreatívneho procesu (aspoň podľa vyjadrení zamestnancov) len niekoľko rokov. Disney pritom vlastní štúdio Pixar už od roku 2006, keď ho kúpili za 7,4 miliardy dolárov. Podobne ako Star Wars či Marvel, aj tieto štúdiá majú svojich riaditeľov, ale hlavné slovo pri ich tvorbe má stále štúdio Disney.

Zdroj: Cinemart

Cenzúra LGBTI a mazanie hotových scén

V posledných rokoch je to najmä cenzúra, vymazávanie a zakazovanie scén, odpor voči LGBTI obsahu a snaha zapáčiť sa konzervatívnym divákom. Zamestnanci Pixaru v roku 2022 vydali vyhlásenie, v ktorom tvrdia, že Disney zakazuje takmer všetko s tematikou LGBTI.

„Takmer každý moment s otvorenou homosexuálnou náklonnosťou v Disney zahodia. Nepomáha, že protestujú celé kreatívne tímy ani vedenie Pixaru.“

Takéto pravidlá podľa zamestnancov Pixaru pokračovali aj v roku 2023 a 2024. Štúdio Pixar vtedy naplno pracovalo na filme Inside Out 2 a podľa viacerých zamestnancov film museli upravovať na poslednú chvíľu.

Viacerí tvorcovia magazínu IGN prezradili, že dostávali pripomienky, aby hlavná postava Riley „pôsobila menej homosexuálne“. Vo filme je cítiť, že Riley vykazuje k postave Val viac než kamarátsku náklonnosť, no akoby boli tieto scény stlmené a nedotiahnuté do konca. Ukázalo sa, že tvorcovia museli meniť farbu a tón scén, aby z nich odstránili akúkoľvek romantickú atmosféru a energiu.

Zdroj: Disney/Pixar

„V Pixare sme boli osobne svedkami krásnych príbehov, plných rôznorodých postáv, z ktorých sa po hodnoteniach a cenzúre od Disney vrátili len omrvinky toho, čím kedysi boli. Zakázali nám vytvárať LGBTQIA+ obsah.“, píšu v ďalšom liste zamestnanci Pixaru.

Vyhodenie legendárnej producentky, ktorá zachránila Pixar

Aj tieto zmeny vyústili v to, že niektorí zamestnanci Pixaru pracovali štyri mesiace pred premiérou Inside Out 2 každý deň vrátane víkendov. V Pixare údajne panuje zlá a neistá atmosféra spôsobená neúspechom predošlých filmov, nejasným cieľom a meniacimi sa plánmi pre ich budúce filmy.;