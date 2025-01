Dokument o Diddym prichádza na Max: Štvordielny seriál obsahuje rozhovory so svedkami aj exkluzívne zábery

Seriál bude dostupný od 27. januára.

Dokumentárny seriál s názvom The Fall Of Diddy obdržal svoj oficiálny trailer. Ide o viacdielny seriál, ktorý vznikol v spolupráci s Rolling Stone Films. Obsahuje rozhovory so žalobcami, bývalými priateľmi a kolegami Diddyho. Ukážku zverejnil na YouTube kanáli Investigation Discovery.

Pôjde o štvordielnu sériu, ktorá odhalí jeho život a správanie aj mimo kamier. Prehovoria jeho bývalí kolegovia a dokonca aj jeho vodič. V seriáli sa nachádzajú aj zábery z hotelových kamier z roku 2016, ktoré údajne ukazujú, ako Diddy útočí na svoju bývalú priateľku Cassie Venturu.

The Fall of Diddy má naplánovanú premiéru 27. januára, pričom druhá epizóda bude zverejnená deň po tom, 28. januára, informuje Forbes. Diely budú k dispozícii aj na streamovacej platforme na Max (pozn.red.: streamovacia platforma, ktorá vznikla spojením HBO Max a Discovery+).

„Dokumenty zahŕňajúce desaťročia trvajúci vplyv Combsa na hudbu a populárnu kultúru, od jeho začiatkov ako talentovaného tvorcu až po jeho zatknutie v roku 2024, odhaľujú zákerné a desivé obvinenia zo sexuálnych útokov, hrubého správania, násilia a iných znepokojujúcich tvrdení, pod jeho úspechom,“ píše sa o seriáli.

Jeden dokument o Seanovi Combsovi už existuje. Len prednedávnom vydali vonku ukážku na 90-minutový dokument s názvom Diddy: The Making of a Bad Boy. Ten bude mať premiéru skôr a to už 14. januára na Peacock.