„Ak chcete kosiť trávnik o 2:00 v noci, nech sa páči. Ak chcete ísť o 4:00 plávať alebo sa prejsť, pokojne môžete,“ znie z úst ľudí, ktorí fungujú na území malej rybárskej dediny na severe Nórska.

Sommarøy je miesto, ktoré sa často objavuje vo videách, ktoré vykresľujú prírodnú nádheru arktického prostredia, farebných domčekov a rybárskych lodí. Okrem toho, že ide o obec s približne 350 obyvateľmi, ktorí sa spoliehajú na rybolov a turizmus, ide tiež o miesto, kde pred rokmi chceli zrušiť čas.

Ľudia zo Sommarøy spoločne s agentúrou pre rozvoj turizmu v Nórsku dostali v roku 2019 nápad, ktorý by ich odčlenil od zvyšku civilizovaného sveta veľmi ojedinelým spôsobom.

Sommarøy sa nachádza približne hodinu jazdy od mesta Tromsø, pričom územne sa skladá z niekoľkých maličkých ostrovov, ktoré sú poprepájané cestnými mostami. Poloha rybárskej obce, ktorej moderná história sa začala písať okolo roku 1900, jej zaručuje polárne dni a tiež polárne noci, počas ktorých slnko uvidia len sporadicky, píše The Guardian. Preto vymysleli kampaň, podľa ktorej chceli byť prví na svete, kde sa nebudú orientovať 24-hodinovým časovým systémom.

Plán z roku 2019 si získal množstvo podporovateľov aj odporcov, keďže nie všetko v živote sa dá riadiť pocitovo, prípadne podľa nálady. Refresher preto kontaktoval človeka, ktorý v okolí tejto obce žije väčšinu svojho života, aby nám prezradil, ako to tam vlastne vyzerá v roku 2025 a ako funguje život v dedine, ktorá chcela zrušiť čas.

„Bol som tam už veľmi veľa krát. Žijem neďaleko. Človek by až neveril, akí sú tamojší domáci šťastní. O ľuďoch z Nórska sa hovorí, že sú všeobecne pohodoví a príliš sa neponáhľajú, no v Sommarøy je to ešte o level vyššie, vážne. Kampaň to bola dobrá, ale čas tu normálne existuje aj napriek týmto špeciálnym podmienkam,“ (smiech) hovorí pre Refresher Anoop Daas, ktorý je pôvodom z Bangladéšu.