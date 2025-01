REFRESHER RETRO KVÍZ: Hlášky z legendárnych filmov či veci z tvojho detstva. Takéto otázky ťa čakajú na našom kvíze v Kácečku

1 4

Predpokladáme, že ikonickú pesničku Arabela, ktorú vydala Dara Rolins v 1983 určite poznáš. Doplň chýbajúce slovo do textu piesne: Na všetko by stačil __________ zázračný. Celý život by bol viac než senzačný. Arabela, Arabela príď