Slovenský hokejista vtipne využil Kanaďanovu neznalosť slovenského jazyka a naučil ho frázu, na ktorú sa nepýtal.

20-ročný Košičan, ktorý už vyše dva roky hrá za Montreal Canadiens, sa teší popularite nielen doma na Slovensku, ale aj v Kanade. Koncom minulého roka sa stal tvárou kanadského McDonaldu. V reklame na populárny fastfoodový reťazec účinkuje znova, tentokrát v novom spote režiséra učí po slovensky.

V novoročnej reklame si Slafkovský vychutnáva fastfood spolu s režisérom Simonom-Olivierom Fecteauom. Ten sa hokejistu pýta, ako sa v slovenčine želá „Šťastný nový rok.“ Juraj si z neho však vystrelil a namiesto klasického vinšu ho naučil povedať „Som nepríjemný.“ Fecteau mu uveril a „novoročné prianie“ hrdo šíril ďalej.

Na konci spotu zaželal Slovák divákom Šťastný nový rok po francúzsky. Mnohých by možno prekvapilo, že na konci reklamy je klasická grafika fastfoodu so želaním v slovenčine. Aj to svedčí o tom, že Slafkovský je v zámorí mimoriadne obľúbený.