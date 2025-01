V stredu ráno pred hotelom Trump Tower v Las Vegas explodovala Tesla Cybertruck. Podľa zistených informácií bolo vozidlo naplnené rôznou pyrotechnikou. V čase výbuchu sa vo vozidle nachádzal vodič, ten na mieste zahynul a ďalších 7 ľudí bolo zranených. K incidentu sa vyjadril aj samotný Elon Musk.

Musk v stredu popoludní na X uviedol: „Teraz sme potvrdili, že výbuch spôsobil veľmi veľký pyrotechnický materiál a/alebo bomba, ktorá bola prevážaná v nákladnom priestore prenajatého vozidla Cybertruck. Tento incident nesúvisí so samotným vozidlom. Všetky telemetrické údaje vozidla boli v čase výbuchu v poriadku.“

🚨UPDATE: The Tesla Cybertruck explosion outside of Trump Tower (Trump International Hotel) in Las Vegas on New Year's Day is now being investigated as a possible act of terrorist attack! #Terroristattack



Thanks Joe Biden! No one is safe under Joe Biden and Kamala Harris! pic.twitter.com/SB9FbMrFsU