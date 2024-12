Squid Game 2: Čo znamenal koniec a potitulková scéna, o čom bude finálna séria a prečo sú v českom preklade transfóbne titulky?

Videli sme celú druhú sériu Squid Game. Aké tajomstvá o tvorcoch odhalila a čo znamenala potitulková scéna?

2. séria Squid Game vyšla po troch rokoch čakania na Netflixe a divákov rozdelila na dva tábory. Niekomu sa páčila a iní sú sklamaní. Diváci kritizujú nelogické scény či to, že Netflix natočil jednu dlhú sériu a rozdelil ju na dve, takže príbeh odsekli v polovici.

Odporúčané 10 najlepších filmov roka 2024

V podstate to potvrdil aj samotný tvorca, ktorý na seriáli pracoval 12 rokov a prezradil, prečo oň nikto iný nemal záujem, až kým neprišiel Netflix. Tempo druhej série brzdil aj vedľajší príbeh o hľadaní ostrova s policajtom z prvej série, ktorý po druhej časti nemal čo robiť a celú sériu nezmyselne brázdil more.

Tento článok obsahuje spoilery k druhej sérii Squid Game

Druhá séria má aj menej výrazných postáv, menej nečakaných zvratov a možno o čosi menej napínavé hry. Stále je to však veľmi zábavný seriál, pri ktorom človek hltá jednu epizódu za druhou.

Zdroj: Netflix

V tej poslednej sa Gi-hun so svojou skupinou nových kamarátov pokúsil o prevrat na ostrove. Zmocnili sa zbraní strážcov, niekoľkých zabili a priblížili sa riadiacemu stredisku. Bohužiaľ pre nich, zradil ich In-ho alias Young-il alias Front Man alias riaditeľ Squid Game.

Najprv sa zdalo, že ho zaujímajú Gi-hunove motivácie vrátiť sa do hry a ukončiť ju, ale ku koncu ukázal svoje pravé farby. Celý čas chcel hlavnému hrdinovu dať príučku a krutým spôsobom mu ukázať, čo sa stane, keď sa hrá na hrdinu. V posledných scénach finále zabil Gi-hunovho najlepšieho kamaráta a ukončil pokus o prevrat.

Čo bude s hrami a čo znamenala potitulková scéna s novou bábikou?

Čo bude ďalej? Hry zrejme budú pokračovať. Odkazuje na to aj krátka potitulková scéna, v ktorej sa k prerastenej bábike z hry Green Light, Red Light pridá chlapčenská bábika rovnakej veľkosti. Obľúbená hra zrejme dostane upgrade, ktorý ju okorení. Budú však hrať iba zostávajúci hráči? Nevedno, koľko ich je, keďže mnohí zomreli pri nočnom útoku „modrých“ na „červených“ a následne aj pri pokuse o prevrat.

Zdroj: Netflix

Možné je však aj to, že do arény vstúpia celkom noví hráči a začne sa odznovu. Bolo by to kruté pre doterajších hráčov, ale mohol by to byť trest za vzburu pre všetkých. Vytvorilo by to ďalší dôvod na nenávisť medzi obomi skupinami (modrí za pokračovanie v hre, červení za jej ukončenie).

Zároveň by tým tvorca hier ešte viac potrestal Gi-huna. Vystavil by ho opäť tomu, že nedokáže zachrániť ľudí v hrách. Jednak preto, že pre dlhy budú ochotní riskovať svoj život, jednak pre ľudskú povahu. Znovu by musel sledovať, ako sa ľudia vraždia pre peniaze, čo by ešte viac prehĺbilo jeho psychické problémy.

Ak však do hry nikoho ďalšieho nepridajú, vytvorí to zaujímavú dynamiku medzi zvyšnými hráčmi. Tých, ktorí chceli hry ukončiť, je po skončení druhej série menej, takže je možné, že modrí ich budú chcieť všetkých do jedného zlikvidovať, aby si zvýšili výhru. Na druhej strane, medzi červenými sú takmer všetky zvyšné hlavné postavy, takže je nepravdepodobné, že zomrú všetci.