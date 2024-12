Romantika o upírke a vlkolakovi či historický príbeh o vietnamskej vojne. Toto je 10 najpredávanejších kníh roka 2024

V tomto zozname si máš z čoho vyberať.

Niet nad pocit, keď si spravíš voňavý čaj, zababušíš sa do deky a začítaš sa do novej knihy. Avšak, ak už máš všetko prečítané a hľadáš titul, ktorý ťa úplne vtiahne do deja, máme pre teba tipy na knihy, ktoré boli v roku 2024 podľa prestížnych rebríčkov bestsellermi.

Veríme, že každý čitateľ si v tomto zozname príde na svoje. Nižšie nájdeš napríklad mysteriózny triler plný tajomstiev a zvratov, emocionálny vojnový román z pohľadu žien či príbeh o zotročenom mužovi túžiacom po slobode.

Niektoré tituly vyšli len tento rok a preto ešte nemajú slovenský preklad. Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. Postupom času sa však môžu meniť.

1. Prvá lož vyhráva (Ashley Elston)

Od knihy Prvá lož vyhráva sa len horko-ťažko odtrhneš. Je plná lží, falošných mien, flashbackov a zvratov, ktoré rozhodne potrápia tvoju hlavu.

Evie Porterová má všetko, čo si dievča môže priať – dokonalého priateľa, krásny dom so záhradou a skvelých priateľov. Je tu ale háčik: Evie Porterová neexistuje. Je len jednou z jej falošných identít, ktoré využíva pri plnení misií, ktoré jej vyberá šéf pán Smith. Všetko ide bez problémov, až kým sa jej terčom nestane istý Ryan Sumner, ktorý sa jej dostal pod kožu a Evie si začala predstavovať úplne iný život.

Zdroj: martinus

2. Štvrté krídlo (Rebecca Yarros)

Pre tých, ktorí milujú fantastické svety, magické stvorenia, vojnové prostredie a štipku romantiky, je tu titul Štvrté krídlo, ktorý je prvou knihou série The Empyrean. Príbeh sleduje mladých rekrutov, ktorí musia bojovať o prežitie a získať drakov, aby sa mohli stať členmi elitnej armády.

Dvadsaťročná Violet Sorrengailová mala vstúpiť do Pisárskeho kvadrantu a prežiť pokojný život medzi knihami a dejinami. Avšak veliaca generálka a jej matka ju donútili zúčastniť sa na výbere elitných dračích jazdcov. Violeta je malá a krehká, čo jej vôbec nehrá do kariet – draci si takých ľudí nevyberajú, ale rovno ich zabijú. Ak chce Violeta prežiť, musí sa spoľahnúť na svoj dôvtip. No vojna za hranicami akadémie je čoraz krvavejšia a zdá sa, že velitelia skrývajú temné tajomstvá.

Zdroj: martinus

3. Rod plameňov a tieňa (Sarah J. Maas)

V predchádzajúcich dvoch knihách série Mesto Luny musela Bryce Quinlanová riešiť brutálnu vraždu svojej najlepšej kamarátky, odhaľovať tajomstvá a bojovať za slobodu obyvateľov jej fantasy sveta.

Titul Rod plameňov a tieňa pokračuje v krokoch hlavnej hrdinky, ktorá sa chce dostať domov, no všetko, čo miluje, je na Midgarde – jej rodina, priatelia a druh. Odkázaná sama na seba v cudzom svete bude potrebovať všetky svoje schopnosti, aby sa jej z neho podarilo dostať. Medzitým je Hunt Athalar zase v zajatí Asterov, ktorý nemá žiadne správy o Bryce. Zúfalo jej chce pomôcť, no kým je vo väzení, ruky má zviazané.

Tretie pokračovanie je nabité mágiou, napätím, nebezpečenstvom a erotikou. Ako by povedala jedna nadšená čitateľka, vo svojej recenzii, je to „masterpiece, v ktorom autorka vie, ako navodiť tú správnu atmosféru.“

Zdroj: martinus

4. Pomocníčka ťa vidí (Freida McFadden)

Tretie pokračovanie napínavej série Pomocníčka, ťa opäť vtiahne do deja napínavým príbehom o tajomstvách, manipulácii, hľadaní pravdy a dôvere.



Po udalostiach z predchádzajúcich kníh sa Millie Accardi usadila so svojím manželom Enzom a ich dvoma deťmi v novom dome na Long Islande. Millie už nepracuje ako pomocníčka; stala sa sociálnou pracovníčkou, zatiaľ čo jej manžel je záhradníkom. Ich nový domov sa nachádza v tichej štvrti, kde susedia pôsobia priateľsky, no čoskoro sa ukáže, že pod povrchom sa skrývajú temné tajomstvá.

Vieš o tom, že Pomocníčka bude mať v roku 2025 filmovú adaptáciu ? Zahrá si v nej ikonická Sydney Sweeney, ktorá stvárni hlavnú postavu Millie.

Zdroj: martinus

5. Nevesta (Ali Hazelwood)

Pokiaľ miluješ Twilight, žáner fanfiction a mystériózne romantické knihy o upíroch, titul Nevesta je pre teba ako stvorený. Príbeh sleduje Misery Larkovú, dcéru najmocnejšieho klanu juhozápadnej vampírskej rady, ktorá sa stala outsiderom. Jej anonymný život v ľudskom teritóriu sa končí, povolali ju dodržať mierové spojenectvo medzi vampírmi a vlkolakmi – nepriatelia na život a na smrť.

Vlkolaci sú nepredvídateľní a ich vodca, Alfa Lowe Moreland, nie je výnimkou. Hoci je tvrdý, vie byť aj spravodlivý (na rozdiel od Upírskej rady). Misery sa mu rozhodne podriadiť a kývne na manželstvo s Lowom. No upírka má vlastné dôvody na manželstvo, ktoré nemajú nič spoločné so spojenectvom a politikou.

Zdroj: martinus

6. Intermezzo (Sally Rooney)

Hoci sú bratia, Ivan a Peter Koubek toho nemajú veľmi veľa spoločného. Peter je úspešný tridsiatnik, ktorý žongluje so vzťahmi s dvoma rôznymi ženami. Jeho mladší 22-ročný brat Ivan je profesionálny hráč šachu, ktorý nadviaže vzťah so staršou ženou. Oboch bratov avšak spája jedna spoločná udalosť – smrť ich otca, ktorá má na ich životy obrovský vplyv.

Intermezzo nie je len o tom, že si prečítaš príbeh. Musíš pochopiť komplexitu postáv a ich rozhodnutia, ktoré boli ovplyvnené stratou rodiča. Ako jedna čitateľka spomenula vo svojej recenzii: „Tento príbeh zostane navždy v mojom srdci a mysli.“

Zdroj: martinus

7. Kdo se ztratí v lese (Liz Moore)

Keď sa jedno augustové ráno roku 1975 zistí, že 13-ročná Barbara Van Laarová zmizla zo svojej chatky v letnom tábore, spustí to sériu dramatických udalostí a otvoria sa staré zabudnuté prípady. Barbara je dcéra bohatej rodiny, ktorá vlastní konkrétny detský tábor a väčšinu pozemkov široko-ďaleko. No toto nie je prvýkrát, kedy je dieťa z rodiny Van Laar nezvestné.

Táto kniha ti ukáže perspektívy viacerých postáv deja. Podľa recenzie od vášnivej čitateľky titul „patrí medzi najmúdrejšie, najprekvapivejšie a najsofistikovanejšie záhady, aké som poslednú dobu čítal.“

Zdroj: martinus

8. The Women (Kristin Hannah)

Historický a emocionálny román sleduje príbeh mladej Američanky Frankie, ktorá dospieva v 60. rokoch počas vojny vo Vietname. Keď jej brat odchádza slúžiť na front, impulzívne sa pripojí k armádnemu zboru zdravotných sestier a nasleduje jeho cestu. Rovnako neskúsená ako povolaní muži, Frankie je zdrvená následkami vojny a nečakanou traumou z návratu domov do politicky rozpoltenej Ameriky.

Titul neopisuje príbeh len jednej ženy, ale opisuje život všetkých žien, ktoré sa počas vojny vystavili nebezpečenstvu, aby pomohli iným. Pretože „ženy sú takisto hrdinky.”

Zdroj: martinus

9. Martyr! (Kaveh Akbar)

Hľadanie identity a túžba konečne poznať celú pravdu. Takto by sme mohli opísať dielo Martyr!, ktoré opisuje príbeh dospelého Cyrusa Shamsa, ktorý je obklopený tajomstvami jeho rodiny. Jeho mama tragicky zomrela pri leteckom nešťastí, strýko si prešiel iránskymi bojiskami a rodinné dedičstvo je obklopené mystériou. Do toho hlavná postava bojuje so závislosťou, hľadá svoju identitu a zápasí s otázkami viery.

Titul Martyr! čerpá inšpiráciu z reálnych historických a kultúrnych kontextov, ktoré pridávajú jeho príbehu hĺbku a autentickosť.

Zdroj: martinus

10. James (Percival Everett)

Ak chceš vidieť Dobrodružstvá Huckleberryho Finna od Marka Twaina v inom svetle, tento titul si rozhodne musíš prečítať. Autor Percival Everett tento príbeh prerozprával z pohľadu vedľajšej postavy do jeho bestselleru James.

Dej sa odohráva v roku 1861 a sleduje príbeh dvoch postáv. James, zotročený afroamerický muž, sa rozhodne utiecť po tom, čo sa dozvie, že má byť predaný novému majiteľovi. Huck Finn, mladý chlapec, tiež uteká pred svojím násilníckym otcom a obmedzeniami spoločnosti. Ich cesty sa pretnú na ostrove Jackson's Island, kde sa rozhodnú spojiť sily a cestovať spolu po rieke Mississippi na plti.

Pri Titule James sa zasmeješ, ale aj zarmútiš – dej reflektuje na smutné historické udalosti a vážne spoločenské témy so štipkou satirického humoru.