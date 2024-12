Blízko Benátok vyplavilo skrytý ostrov. Môžu za to protipovodňové bariéry postavené na ochranu mesta

Bacan, malý ostrov v Benátkach, bol kedysi prístupný len počas letných mesiacov kvôli vysokým prílivom, no vďaka novému systému protipovodňových bariér je teraz podľa Independent dostupný počas celého roka. Nachádza sa medzi ostrovom Sant'Erasmo a prístavom Punta Sabbioni a má dĺžku 250 metrov a šírku 10 metrov.

V zime Bacan zvyčajne trpel búrkami, čo znamenalo, že bol prístupný len pre tých, ktorí o ňom vedeli. Avšak zavedenie protipovodňových bariér v Benátkach stabilizovalo prílivy, čo umožňuje miestnym obyvateľom navštevovať tento piesočný ostrov celý rok.

A new ISLAND is born: Secret islet appears off the coast of Venice - and it already has a flourishing ecosystem https://t.co/GIagedvyZP pic.twitter.com/XI44OXdQq9