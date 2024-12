Relax ako pri mori, keltský saunový svet a tobogány. Toto sú dôvody, prečo sa ti oplatí ísť do Tatralandie aj v zime (TIPY)

Za dokonalou dovolenkou v zime nemusíš cestovať ďaleko.

Medzi Vysokými Tatrami a Nízkymi Tatrami stojí najväčší vodný park na Slovensku a jeden z najväčších v strednej Európe. Reč je o Tatralandii, ktorá tento júl oslávila 21 rokov.

Počas svojej histórie sa Tatralandia rozrástla o niekoľko toboganov, atrakcií a služieb, ktoré milujú (nielen) Slováci. Väčšina ľudí sem chodí najmä v lete do vodného parku, no my ti prezradíme, prečo potrebuješ navštíviť Tatralandiu aj v zime.

Obrovský vodný komplex s toboganmi a šmýkačkami

Začneme tým, prečo je Tatralandia najviac známa, a to je vodný park. Ak si adrenalínový nadšenec, na tomto mieste si prídeš na svoje. V lete sa môžeš tešiť na 30 toboganov a šmýkačiek všelijakých tvarov, farieb a veľkostí, vrátane toboganu Delphin, na ktorom môžeš zažiť pocit voľného pádu z výšky viac ako 17 metrov. V zime sa zase vyšantíš na 5 celoročných toboganoch, ktoré rozhodne otestujú tvoj prah adrenalínu.

Budúci rok Tatralandia oslávi 22 rokov a okrem usporiadania veľkolepej oslavy so známymi osobnosťami, ktorá sa uskutoční 28. júna, otvorí aj ďalšie dva megatobogany. Dokopy bude tak vo vodnom parku 30 toboganov a šmýkačiek.

Hotovú exotiku zažiješ v krytom areáli Tatralandie, Tropical Paradise, kde je celoročne 30 stupňov Celzia (čo rozhodne oceníš v zime). Tu ťa čakajú štyri bazény s čírou a slanou vodou, takže za morom nemusíš ďaleko cestovať. Voda vnútorného bazéna White Lagoon má podobné zloženie ako Jadranské more. Bubble Pool má zase okrem slanej vody aj masážne vodné trysky.

Zdroj: Tatralandia/Marek Hajkovský

Po všetkých tých vodných atrakciách a plávania sa rozhodne budeš chcieť osviežiť. Uprostred štyroch bazénov Tropical Paradise sa nachádza Barbados bar, ktorý ponúka rôzne alkoholické a nealko drinky. Nie, nebudeš musieť ísť z vody a osušiť sa, svoj obľúbený drink si objednáš priamo z bazéna.

Tatralandia má 14 bazénov, z ktorých je 10 celoročných a dva sú termálne. 💦

Zdroj: tatralandia

Keltská sauna, terapia rybičkami a bankovanie

Nielen bazény ti dobijú baterky, ale aj Wellnes & Spa zákutia Tatralandie, ktoré ponúkajú masáže, sauny, zábaly a rôzne skincare procedúry, za ktoré sa ti tvoje telo poďakuje.

Svoje sily môžeš načerpať napríklad v keltskej saune, ktorá je vyložená himalájskou soľou. V saunovacej peci dochádza k uvoľňovaniu účinných látok zo soli, ktoré sú doplnené o esencie z levandule.

Prípadne sa môžeš zabaliť do úžasných vôní eukalyptu, mentolu alebo mäty v Parnom kotli. Parná sauna s prírodnými esenciami prispieva k posilneniu imunity, odbúrava stres, metabolity a toxické látky a spevňuje pokožku. Táto sauna priamo pôsobí na rozšírenie ciev a tvoje nohy si oddýchnu v príjemnom slanom kúpeli.

Po intenzívnom saunovaní môžeš vyskúšať masáž. Tatralandia ponúka až 13 typov masáží. Môžeš si vychutnať klasickú, aromatickú bylinkovú masáž, masáž lávovými kameňmi, bankovanie či omladzovaciu masáž tváre argánovým olejom.

Svoju pokožku dokonale rozmaznáš zábalmi z čokolády, bahna, rašeliny či parafínu. O dokonalú pedikúru sa ti zase postarajú rybičky Garra Rufa, ktoré ťa zbavia odumretých častí kože, a tebe zostanú krásne a hladké nohy.

Ak netušíš, ktorú procedúru si vybrať, Tatralandia ponúka výhodné wellness balíčky, kde sú skombinované rôzne masáže, zábaly a masky dokopy. Cena balíčkov začína od 24 EUR.

Ubytovanie vedľa vodného parku s výhľadom na Tatry

Po dlhom a intenzívnom dni strávenom vo vodnom parku sa nikomu nechce cestovať domov. Preto je k dispozícii ubytovanie Holiday Village Tatralandia, ktoré je len „na skok“ od Tatralandie.

Vybrať si môžeš z rôznych kategórií – od slnečných apartmánov, cez útulné chatky až po luxusné bungalovy. Súčasťou areálu je aj centrálna budova s reštauráciou, lobby barom a voľnočasovými aktivitami, takže ani tu sa rozhodne nudiť nebudeš. Okrem iného si môžeš na recepcii zapožičať športové potreby, spoločenské hry, zahrať si bowling či využiť gril.

Zdroj: TMR Hotels

V cene pobytu Holiday Village Tatralandia máš neobmedzený vstup do vodného parku a Tatralandia a 3-hodinový vstup do saunového sveta na každý deň pobytu. Navyše, keď sa ubytuješ v ktoromkoľvek hoteli siete TMR hotels, získaš skipasy Jasná, Vysoké Tatry a vstupy do oboch vodných parkov Tatralandia a Bešeňova v cene pobytu.

Ak ešte nemáš program na Silvester, osláv príchod nového roka v bazéne s drinkom v ruke a v spoločnosti skvelých ľudí. V Tatralandii sa môžeš tešiť na bohatý program ako bubnovú show, latino tance v podaní Maria Lopeza a jeho tanečníc, či vystúpenie Lazara & Lucia Domingueza. Hviezdou večera bude DJ Hubertus, ktorý ti bude hrať tie najlepšie tracky. Nebudú chýbať ani súťaže a tombola s atraktívnymi výhrami. 🎊🍾

Krásna príroda „za rohom“

Počas svojho pobytu v Tatralandii ti odporúčame objaviť aj krásy Liptova, ktoré sú v okolí vodného parku. V Nízkych Tatrách si užiješ lyžovačku, krásne turistické chodníčky alebo výstup na Chopok či Ďumbier. Len 18 minút autom od Tatralandie máš zase Demänovskú jaskyňu slobody, ktorá je plná krásnych kvapľových útvarov rôznych farieb a sintrových jazierok.

Okrem iného, hneď vedľa Tatralandie sa môžeš stratiť v najväčšom drevenom labyrinte na Slovensku, ktorý má 3 000 m2, či pozrieť si múzeum DomHOREnohami (áno, naozaj je „hore nohami“). Nadšenci histórie si môžu pripomenúť minulosť Liptova v skanzene Pribylina, ktorý je neďaleko vodného parku.

Zdroj: Pixabay/michaltrnka360

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.