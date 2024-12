Pod Tatrami vznikol raritný koncept: Salón, ktorý zmení tvoj pohľad na krásu.

Henrieta Martinková pretavila svoju vášeň pre prírodnú kozmetiku a starostlivosť o pleť do unikátneho projektu, ktorý od svojho vzniku priťahuje pozornosť. Tento nový salón spája kvalitnú starostlivosť, profesionalitu a blízkosť k prírode. Získava si priazeň zákazníkov vďaka dôrazu na detail, individuálny prístup a výnimočnú atmosféru. Je to oáza krásy a relaxu, kde si každá návšteva podmaní tvoje zmysly. Objav miesto, kde sa sny o prirodzenej kráse menia na skutočnosť.

Ako to celé začalo: Od prírodnej kozmetiky k unikátnemu beauty salónu

Henrieta Martinková v roku 2010 spravila rozhodnutie, ktoré zásadne ovplyvnilo jej život aj trh s prírodnou kozmetikou na Slovensku a v Česku. Práve vtedy sa chopila príležitosti predstaviť na Slovensku a Česku značku ANNEMARIE BÖRLIND. „Keď som ju prvýkrát vyskúšala, pochopila som, akú neuveriteľnú silu môže mať príroda v starostlivosti o pleť. Moja pleť sa výrazne zlepšila a vedela som, že tieto produkty si zaslúžia svoje miesto aj u nás,“ spomína Henrieta.

Značka ANNEMARIE BÖRLIND sa stala synonymom inovácií v prírodnej kozmetike. Henrieta priniesla na slovenský a český trh produkty, ktoré posúvajú hranice starostlivosti o pleť vďaka jedinečnému spojeniu prírodných zložiek a pokročilých technológií.

Medzi jedinečné ingrediencie patrí biela hľuzovka – vzácna huba známa ako "prírodný botox" pre svoje silné liftingové účinky, ktorá obnovuje jas a hebkosť pleti. Ďalším prelomovým objavom je extrakt z bledule jarnej, ktorý je tiež prírodnou alternatívou botoxu. Táto zložka, podporená inovatívnymi postupmi, dokáže už za 14 dní viditeľne vyhladiť vrásky a zlepšiť textúru pleti.

ANNEMARIE BÖRLIND však ide ďalej. Čistá pramenitá voda z Čierneho lesa, ktorú značka exkluzívne používa, zaručuje mimoriadnu čistotu a prirodzenú rovnováhu pleti. Navyše, rastlinné ceramidy a ďalšie špičkové aktívne látky sa starajú o obnovu kožnej bariéry a poskytujú intenzívnu hydratáciu.

Táto značka nie je len o kozmetike – je o filozofii, ktorá spája harmóniu prírody s vedeckou precíznosťou. ANNEMARIE BÖRLIND prináša unikátnu starostlivosť, ktorá nielen skrášľuje, ale podporuje prirodzené zdravie a vitalitu pleti. Je to výnimočný zážitok, ktorý si zaslúži každá pleť.

Základom procedúr v Henima Beauty Salon & Shop je čisto prírodná kozmetika ANNEMARIE BÖRLIND. Zdroj: Henima Beauty Salón

Zhmotnený sen a slovenská rarita

Ako majiteľka distribučnej firmy pre prírodnú kozmetiku, ktorá neustále rastie, bola Henrieta Martinková dennodenne obklopená nespočetným množstvom povinností. Každý deň bol naplnený prácou, strategickými rozhodnutiami a zodpovednosťou za množstvo projektov, vrátane neustáleho kontaktu s kozmetičkami, školeniami a analýzou potrieb klientov. Napriek všetkým týmto výzvam v sebe vždy nosila jeden sen – otvoriť vlastný kozmetický salón, ktorý by stelesňoval nielen jej vášeň pre krásu a starostlivosť, ale aj jej dlhoročné know-how. Miesto, kde by sa spájali jej skúsenosti s poznatkami o tom, čo klientky naozaj hľadajú, a kde by každý detail odrážal jej presvedčenie o kvalite, profesionalite a výnimočnosti.

„Vždy som snívala o tom, že vytvorím miesto, kde sa každá žena bude cítiť výnimočne. Predstavovala som si salón, kde sa spája kúzlo rituálnych ošetrení s precíznosťou špičkových moderných prístrojov. Miesto, kde si klientka ľahne na mäkučké lôžko, obklopená vôňou prírody, a nechá sa rozmaznávať ako kráľovná. Kde vládne pohoda, teplo, čistota a každý detail je premyslený. Profesionálna starostlivosť, ktorá podporí zdravie a mladosť pleti, dodá jej prirodzený jas a poskytne absolútne súkromie,“ hovorí Henrieta.

Henima Beauty Salon & Shop v Poprade. Zdroj: Henima Beauty Salón

Tento sen sa stal skutočnosťou. Dnes jej salón v Poprade ponúka procedúry, ktoré spájajú inovatívnu prírodnú kozmetiku a luxusný zážitok starostlivosti o pleť, a zároveň otvára nové možnosti pre klientelu z celej krajiny. Vďaka pripravovaným víkendovým pobytovým balíčkom sa ženy môžu počas jedného víkendu ozdraviť, rozžiariť svoju pleť a odísť ako znovuzrodené – koncept, ktorý na Slovensku doteraz chýbal.

Salón sa stáva slovenskou raritou, ktorá si získava čoraz väčšiu popularitu unikátnym prepojením prírody, vedy a kráľovského komfortu. Každý detail je premyslený tak, aby klientkam priniesol nielen krásu, ale aj dokonalý pocit relaxu a obnovy. Tento jedinečný prístup nastavuje nový štandard v starostlivosti o pleť a ponúka zážitok, ktorý ďaleko presahuje bežnú kozmetickú starostlivosť.

Salón pre všetkých

Henima Beauty Salon & Shop je miestom, kde si každý nájde to svoje – či už túži po relaxe, viditeľných výsledkoch, alebo oboch zároveň. Procedúry sú navrhnuté pre všetky vekové kategórie a rôzne očakávania, zamerané na anti-aging, omladenie, lifting, intenzívnu hydratáciu, výživu a obnovu pokožky.

Vďaka moderným technológiám salón ponúka aj pokrokové čistenie pleti, ktoré je automaticky zakončené LED lampou DermaSEMITA+, využívajúcou svetelnú terapiu na liečbu akné, obnovu pleti a minimalizáciu jaziev.

Medzi najobľúbenejšie procedúry patria:

Hlboko relaxačné rituálne ošetrenia Annemarie Börlind, ktoré kombinujú prémiovú prírodnú kozmetiku s masážnymi technikami a poskytujú dokonalý relax, revitalizáciu a obnovu pleti pre mladistvý a svieži vzhľad.

Magic Lift Lipozero – omladenie a lifting pokožky, neinvazívna technológia, ktorá spája rádiofrekvenciu, ultrazvuk a LED svetlo na spevnenie pleti, redukciu vrások a zlepšenie jej štruktúry už po prvom ošetrení.

Thermolifting (RF lifting), ktorý vypína a spevňuje pleť, redukuje jemné vrásky a stimuluje tvorbu kolagénu pre dlhodobé výsledky.

IPL BBL a fotoomladenie, ktoré redukuje pigmentové škvrny, začervenanie a akné, zjednocuje tón pleti a zlepšuje jej textúru.

Neinvazívna liposukcia – Body Skalpel Lipozero, ktorá formuje postavu, redukuje tukové bunky a spevňuje pokožku bez invazívnych zásahov.

Tieto procedúry spájajú pokrokové technológie a relaxačné rituály, pričom sú prispôsobené individuálnym potrebám každého klienta. Salón tak nastavuje nový štandard starostlivosti o pleť a telo, kde sa krása spája s regeneráciou a komfortom.

Henima Beauty Salon & Shop v Poprade. Zdroj: Henima Beauty Salón

Henrietin tip na záver: NATUNEO Smart-Aging

„NATUNEO Smart-aging je pre mňa symbolom modernej prírodnej starostlivosti o pleť. Ingrediencie ako prírodný botox či vegánsky retinol dokazujú, že kozmetika môže byť nielen šetrná, ale aj mimoriadne účinná. Pleť je po použití pevnejšia, hydratovaná a žiarivá – ideálny výsledok pre každého, kto hľadá dokonalú starostlivosť,“hovorí Henrieta Martinková, CEO Annemarie Börlind SK & CZ.

Anti-aging produkty línií NATUNEO Smart-Aging alebo NATUROYALE Biolifting od ANNEMARIE BÖRLIND kombinujú výnimočné zložky ako prírodný botox z bledule jarnej, liftingovú zložku z bielej hľuzovky či vegánsky retinol zo vzácneho oleja samphira. Tieto inovácie redefinujú pojem prírodnej starostlivosti o pleť a sú neoddeliteľnou súčasťou viacerých procedúr v salóne.

Ak hľadáš miesto, ktoré zmení tvoj pohľad na starostlivosť o pleť, salón pod Tatrami je tým správnym výberom.