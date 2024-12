Strávili sme deň v kuchyni McDonald's. Toto je realita obľúbených produktov zo syrovej sezóny (REPORTÁŽ)

Ako to vyzerá v kuchyni populárneho fast food reťazca?

Keď „mekáč“ oznámi syrovú sezónu, nejeden Slovák uteká do najbližšej prevádzky, aby si dal svoju obľúbenú syrovú limitku. Tohtoročnú syrovú sezónu sme však posunuli ešte o level vyššie – podarilo sa nám dostať exkluzívnu „vstupenku“ do kuchyne v McDonald's a pripraviť si vlastný burger.

Okrem toho, že sme si vyskúšali prácu v kuchyni (s prísnym postupom a pravidlami), dozvedeli sme sa aj zaujímavosti o pôvode ingrediencií. Napríklad, jeden z najobľúbenejších syrov máš možno aj vo svojej chladničke. V nasledujúcich riadkoch ti prezradíme niekoľko tajomstiev z kuchyne McDonald's.

🍔 Prísny postup prípravy Cheese Kingu

Kuchyňu McDonald's si predstav ako priestor, kde organizácia, precíznosť a čistota sú nevyhnutnosťou. Každý „mekáčový“ produkt má svoju vlastnú prísnu postupnosť, ktorú musia zamestnanci dodržiavať (my sme tiež neboli výnimkou). Najprv sa nás spýtali, aký typ burgru zo syrovej sezóny si chceme poskladať – vybrali sme naložený Cheese King, ktorý jednoducho milujeme.

Prvým krokom bolo vybratie správnej krabičky na burger, ktorý sme podložili voskovým papierom. Zamestnanci nám vysvetlili, že na Cheese King sa používa žemľa, ktorá je posypaná syrom a slaninkou. Tú sme vložili do špeciálneho toastovača na niekoľko sekúnd, aby bola mierne chrumkavá, a rozpolenú sme ju položili do obalu.

Nasledovala syrová omáčka, pri ktorej nás prekvapilo, že jej dávkovanie má prísne pravidlo – štyrikrát rovnomerne do každého „rohu.“ Priznávame, že vytlačiť omáčku bolo ťažšie, než sme si pôvodne mysleli.

Potom nám zamestnanci ukázali priehradky, v ktorých bola zelenina a chrumkavá smažená cibuľka – tá šla do nášho Cheese Kingu ako druhá ingrediencia. Z ďalšej nádobky sme zobrali čerstvý ľadový šalát batavia a položili ho na cibuľku. Následne do Cheese Kingu šla slanina, ktorá bola vopred vysmažená. Tú sme položili na šalát do tvaru „X“.

Kuchyňa McDonald's má všetky priehradky so surovinami zrozumiteľne označené, aby bola príprava produktov čo najviac efektívna. Zistili sme, že každé mäso, vyprážaný syr či veggie placky majú vlastné kuchynské kliešte. Takže sa nestane, aby sa rovnaké klieštiky použili na hovädzie mäso aj na vegetariánske plátky. 🥩🥦

Zdroj: McDonald's

Keďže sme boli v kuchyni McDonald's prvýkrát, príprava burgru nám išla trochu pomalšie. Uvedomili sme si, že pri takejto prevádzke ako McDonald's, musí ísť vybavovanie objednávok „ako po masle“, a zamestnanci v kuchyni musia pracovať rýchlo a efektívne.

Potom sme sa presunuli do ďalšej časti kuchyne, kde vo vysokej kovovej veži boli pripravené hlavné „hviezdy“ burgru – mäso a syr. My sme do nášho burgru chceli vyprážaný kurací rezeň, a tak sme ho pomocou konkrétnych klieštikov vybrali a položili do žemle.

No a aká by to bola „syrovka“ bez syra? Poslednou surovinou bol teda vyprážaný Eidam, ktorý sme položili na mäso. Celý burger sme zatvorili a stlačili na obale príslušný „jazýček“, ktorý označuje typ mäsa. Ta-dá, náš Cheese King bol hotový.

Aby bol náš burger naozaj špeciálny, nalepili sme na krabičku nálepku s nápisom Refresher. Keďže bol už čas obeda, svoj burger sme hneď aj zjedli.

Zdroj: Refresher

🍔 Syr, ktorý je v burgri, máš možno aj v chladničke

Asi ťa neprekvapí, keď ti povieme, že syrová sezóna je najobľúbenejšia limitovaná edícia zákazníkov McDonald's. Milujeme vyprážaný syr, Eidamy, hermelíny, mozzarelly či čedary. Avšak odkiaľ pochádzajú syry v „mekáči“ počas syrovej sezóny?

Fun fact: Na Slovensku zjeme 9,8 kilogramu syru na osobu za rok. 🧀

Na evente sme si tiež vypočuli prezentáciu od dodávateľov syrov pre McDonald's (a potešilo nás, že sme mohli niektoré syry aj ochutnať). Zistili sme, že počas syrovej sezóny 2024 v McDonald's na Slovensku sa používajú syry od lokálnych českých a slovenských výrobcov, ktoré patria pod spoločnosť Savencia Fromage & Dairy SK. Napríklad vyprážaný syr v burgri je Eidam od značky Liptov, ktorý si bežne môžeš kúpiť v obchode.

Okrem iného, všetky syry sú dôkladne zabalené, zmrazené a následne poslané do prevádzok McDonald's. Vďaka zmrazeniu syry nevytekajú zo strúhanky pri vyprážaní v slnečnicovom oleji.

Zdroj: McDonald's

Keďže je syrová sezóna limitka, obľúbené syrové produkty si budeš môcť vychutnať už iba do 12. januára 2025.

🍔 Pred vstupom sme museli oznámiť, či nie sme chorí

Poslednú vec, ktorú ti prezradíme, sú prísne protokoly McDonald's, ktoré sme museli dodržať. Ešte predtým, ako sme vôbec mohli vstúpiť do kuchyne, museli sme si dôkladne dezinfikovať ruky, obliecť sa do špeciálneho obleku pripomínajúceho pršiplášť, dať si gumové rukavice a sieťku na hlavu, aby netrčal žiaden vlas. Bradatí a fúzatí páni si museli dať špeciálne rúško na ústa.

Potom sme podpísali špeciálny dokument, kde sme uviedli, že nemáme žltačku, hnačku či inú infekčnú chorobu a neboli sme posledné dni v kontakte s nikým, kto bol chorý. Tento celý proces sa robí preto, aby nedošlo k akejkoľvek kontaminácii.