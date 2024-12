Apple vyhovel prosbám ľudí. Nový iOS 18.2 umožní vytvárať vlastné emojis, je vylepšený aj o funkcie umelej inteligencie

Používatelia môžu po novom okrem iného sami vytvoriť obrázky, ktoré zobrazujú ich rodinu alebo priateľov pomocou fotiek zo svojej galérie.

Včera Apple oznámil vydanie nového iOS 18.2 pre iPhony a iPady a Sequoia 15.2 pre macOS. Aktualizácia bola podľa Svetapple.sk dostupná už pred pár dňami, avšak Apple ešte vychytával posledné chyby. Už dlhšie sme v očakávaní ohľadom nových vychytávok, ktoré mal priniesť systém Apple Intelligence, avšak ten ešte stále nie je dostupný v Európskej únii. Nižšie sa však pozrieme, aké nové funkcie v (dúfajme) blízkej budúcnosti čakajú aj Slovensko.

1. Image Playground

Image Playground je nástroj, ktorý umožňuje používateľom ľahko vytvárať originálne obrázky s rôznymi témami, kostýmami, doplnkami a miestami. Používatelia môžu pridať vlastné popisy a dokonca vytvoriť obrázky, ktoré zobrazujú ich rodinu alebo priateľov, využívajúc fotky zo svojej galérie. Táto funkcia je integrovaná priamo do aplikácie Správy a ďalších aplikácií, ako Freeform a Keynote, a je dostupná aj ako samostatná aplikácia.

Zdroj: Apple

2. Genmoji

Genmoji využíva silu Apple Intelligence na vylepšenie emoji. Používatelia môžu jednoducho vytvoriť personalizované Genmoji podľa vlastného popisu, pridať doplnky a prispôsobiť ich podľa tém alebo aktivít, pričom ich môžu zdieľať ako reakcie alebo nálepky v správach.

Zdroj: Apple

3. Image Wand

Aplikácia Notes prináša nové nástroje, ktoré zefektívňujú vizuálne a dynamické zapisovanie poznámok. S nástrojom Image Wand môžu používatelia jednoducho vytvárať obrázky priamo v poznámkach na základe už zachyteného textu alebo vizuálneho kontextu. Stačí obkolesiť skicu a Image Wand ju premení na upravený obrázok. Používatelia môžu vytvárať obrázky v štýloch animácie, ilustrácie alebo skice.

Zdroj: Apple

4. Writing Tools

Funkcia stavia na už existujúcich možnostiach Rewrite, Proofread a Summarize. Vďaka Describe Your Change používatelia budú môcť prepísať text do akéhokoľvek formátu, od pridania napríklad dynamickejších slov až k prepísaniu textu do básne.

Zdroj: Apple

5. ChatGPT spojený so Siri

Apple umožňuje prístup k ChatGPT bez toho, aby používateľ musel preskakovať medzi aplikáciami. Navyše Siri môže priamo navrhnúť odpovede skrz ChatGPT. Používatelia tiež odteraz môžu používať AI na generovanie textového či vizuálneho obsahu.