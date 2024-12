BILLA pomôže mladým futbalovým talentom podávať lepšie výkony. Štartuje edukačný projekt ZDRAVÁ JEDENÁSTKA

Nepresné prihrávky a strely, väčšie riziko zranení, skorý nástup únavy počas zápasu – tomuto všetkému je možné predchádzať nielen tréningom, ale aj správnou výživou.

Spoločnosť BILLA, hlavný partner najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku, tento rok svoju podporu profesionálnych futbalistov rozširuje o koncept orientovaný aj na mládežnícke kategórie ligových klubov.

Projekt ZDRAVÁ JEDENÁSTKA poskytne od decembra do marca trénerom a mladým hráčom užitočné vedomosti v oblasti výživy na dosiahnutie plného potenciálu športovcov. Garantom projektu je výživový špecialista spolupracujúci s vrcholovými športovcami Martin Čupka. Zapojené kluby navyše dostanú od spoločnosti BILLA zdravé a chutné občerstvenie.

Slovenský futbalista MŠK Žilina Peter Pekarík a výživový poradca ZDRAVEJ JEDENÁSTKY Martin Čupka Zdroj: Billa

„Vrcholoví športovci si uvedomujú, že výnimočný výkon závisí nielen od dobre naplánovaného tréningu, ale aj od správnej výživy a dôsledného pitného režimu. Práve preto sme vytvorili projekt ZDRAVÁ JEDENÁSTKA. Veríme, že podrobné informácie o správnej výžive pomôžu budúcej generácii mladých športovcov zvýšiť ich výkon a rozvinúť ich potenciál. Okrem toho, zdravé stravovanie ovplyvňuje aj ich každodenný život. Adekvátna energia z vyváženej stravy zlepšuje koncentráciu, čo sa následne prejavuje aj na školských výsledkoch a príprave. Informácie, ktoré športovci získajú prostredníctvom tejto iniciatívy, môžu ďalej využiť nielen v aktívnom športovom, ale aj ďalšom bežnom živote,“ vysvetľuje Jana Gregorovičová, senior CSR špecialistka spoločnosti BILLA.

Mládežnícke kategórie MFK Ružomberok sa tiež zapojili do projektu ZDRAVÁ JEDENÁSTKA Zdroj: Billa

Prečo je spojenie športu a výživy dôležité?

Projekt ZDRAVÁ JEDENÁSTKA je určený pre mládežnícke kategórie vo všetkých dvanástich kluboch najvyššej futbalovej ligy. Tréneri sa spolu s mladými futbalistkami a futbalistami oboznámia so základnými zásadami o správnom stravovaní a pitnom režime športovcov. Prečo je správna strava pre výkon dôležitá? Aké živiny potrebujú mladí športovci? Ako strava ovplyvňuje zotavenie? Kedy sú potrebné doplnky výživy? Čo piť pred tréningom, počas neho a po ňom?

Na interaktívnom workshope sa mladé športovkyne a športovci naučia, že vhodne zvolenou stravou vedia zvýšiť vytrvalosť či rýchlosť, predchádzať zraneniam a podporiť imunitu, ale tiež dostanú návod, ako si budovať zdravé návyky na ďalší aktívny život.

Mládežnícke kategórie AS Trenčín po absolvovaní workshopu ZDRAVÁ JEDENÁSTKA Zdroj: Billa

ZDRAVÁ JEDENÁSTKA – praktické informácie na celý život

Odborným garantom projektu ZDRAVÁ JEDENÁSTKA je výživový špecialista Martin Čupka, ktorý roky pracuje s vrcholovými športovcami. Doktorát získal na katedre biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave. Je autorom online kurzu Jedz ako profík a vo svojom podcaste spovedá známych športovcov a odborníkov zo sveta výživy a športu.

„Bolo by krátkozraké si myslieť, že iba tréning a prípadná regenerácia majú vplyv na konečný výkon nielen profesionálneho, ale aj rekreačného športovca. Správna výživa a pitný režim prinášajú citeľné rozdiely pri výkonnosti hráčov. Vhodne zvolená strava má napríklad pozitívny vplyv na vyššiu úspešnosť prihrávok, neskorší nástup únavy, sebavedomejší výkon do konca zápasu či zníženie rizika ochorenia alebo zranenia športovca. Moje odborné rady a praktické skúsenosti ohľadom správneho stravovania a pitného režimu viditeľne zlepšia výkon a zdravie mladých futbalistiek a futbalistov. Veľmi sa teším, že spolu so spoločnosťou BILLA ponúkneme cez projekt ZDRAVÁ JEDENÁSTKA budúcej generácii talentovaných športovcov cenné rady, ktoré sa im zídu doslova celý život,“ zhodnotil Martin Čupka.

Kluby zapojené do ZDRAVEJ JEDENÁSTKY dostanú od spoločnosti BILLA aj zdravé a chutné občerstvenie Zdroj: billa

ZDRAVÁ JEDENÁSTKA už navštevuje ligové kluby

Mládežnícke akadémie všetkých ligových klubov dostali od spoločnosti BILLA a jej partnera Únie ligových klubov (ÚLK) pozvánku, pričom interaktívne workshopy prebehnú od decembra 2024 do marca 2025. Projekt ZDRAVÁ JEDENÁSTKA už zavítal do troch futbalových klubov. Mladí talentovaní športovci z MFK Ružomberok, AS Trenčín a MŠK Žilina absolvovali workshopy s výživovým odborníkom Martinom Čupkom. Na stretnutiach ich prišli motivovať a podporiť v zdravom stravovaní aj ligoví hráči A-tímov ako Peter Pekarík, Taras Bondarenko a ďalší. Viac ako 200 mladých športovcov tak už dostalo od spoločnosti BILLA okrem odporúčaní a užitočných tipov na zdravú životosprávu aj čerstvé ovocie.

Spolupráca BILLA a ÚLK trvá už dlhé roky a postupne sa rozširuje. Unikátny detský turnaj Futbal v meste doplnilo pred dvomi rokmi partnerstvo v najvyššej ligovej súťaži a tento rok prichádza ďalšia novinka v podobe ZDRAVEJ JEDENÁSTKY. „Zdravá strava je veľmi dôležitým prvkom každého človeka, nielen profesionálneho športovca. Existuje množstvo príkladov, kde práve zdravý životný štýl pomohol futbalistovi v krásnej kariére. Sme radi, že tak ako my, aj BILLA má zdravý životný štýl v DNA. Tešíme sa, že z jej iniciatívy prišiel ďalší projekt, ktorý pomôže nielen mladým futbalistom v správnom a zdravom športovom raste,“ povedal prezident Únie ligových klubov Ivan Kozák.