Tvorcovia zverejnili nové informácie: Stranger Things zakončí príbeh vo veľkom štýle

Herečka Maya Hawke prezradila detaily o záverečnej sezóne Stranger Things.

Herečka Maya Hawke, známa ako Robin zo Stranger Things, prezradila v podcaste Podcrushed detaily o záverečnej piatej sérii, upozornil Mediaklik. Podľa jej slov budú jednotlivé epizódy dlhé ako celovečerné filmy. „V podstate robíme osem filmov. Epizódy sú veľmi dlhé,“ uviedla Hawke, čím naznačila, že Netflix nešetrí na produkcii a pripravuje pre fanúšikov veľkolepé finále.

Produkcia piatej série prebieha počas celého roka 2024. Tvorcovia si dávajú záležať na prepracovaní každého detailu, aby uzavreli príbeh Hawkinsu a jeho obyvateľov na najvyššej úrovni. „Sú veľmi intenzívni a seriózni, pokiaľ ide o kvalitu ďalšieho písania, a preto trvá dlho písať každú sezónu a dlho ich natáčať,“ vysvetlila Hawke dôvody zdĺhavej produkcie.

Fanúšikovia Stranger Things si však čakanie môžu skrátiť aj inak. Príbeh totiž ožíva aj v londýnskom divadle Phoenix, kde sa hrá adaptácia Stranger Things: The First Shadow. Predstavenie ponúka nový pohľad na obľúbený svet a beží až do februára 2025. Netflix sľubuje, že záverečná séria bude stáť za to, a diváci sa môžu tešiť na intenzívny a emocionálny zážitok.