Slovenského útočníka rozhovor s riaditeľom motivoval a má nádej, že jeho výsledky budú odteraz lepšie.

Jurajovi Slafkovskému sa v tejto sezóne nedarí tak, ako by tím od neho očakával. Na konto si pripísal zatiaľ len dva góly a jeho výsledky sa premietli aj do postoja trénera. Ako informuje Šport.sk, viackrát skončil na striedačke alebo v štvrtom útoku. Najnovšie sa Slafkovský zdôveril, že kritiku dostal priamo od generálneho riaditeľa Montrealu Kenta Hughesa.

„Včera mi naložil, aby som sa zobudil. Niekedy je dobré pozrieť sa pravde do očí. Cítim, že odteraz to bude len lepšie,” povedal slovenský útočník pre The Atlantic. Poznamenal, že nestráca nádej na zlepšenie. „Mám pocit, že to môže byť odteraz len lepšie, ak budem robiť to, čo v zápase s New Yorkom - mať viac dotykov s pukom, viac strieľať a dúfajme, že prídu aj nejaké body,“ dodal.

Slafkovský sa stal jednotkou draftu v roku 2022. Tento rok dokonca podpísal s Montrealom zmluvu na 8 rokov za 60,8 milióna dolárov (57,5 milióna eur).