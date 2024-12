Kate a William sa nevedia zhodnúť na škole princa Georgea. Na jeho vzdelanie majú opačný názor

Kráľovský pár stojí pred rozhodnutím o strednej škole pre najstaršieho syna.

Princíp spočíva v tom, že kráľovská tradícia hovorí, že syn má absolvovať rovnakú školu ako jeho otec. Princezná Kate má však úplne inú predstavu. Kráľovský pár má ešte nejaký čas na rozhodnutie. George má len jedenásť rokov a na strednú školu v Spojenom kráľovstve nastúpi v trinástich.

Malý princ momentálne navštevuje základnú školu v Lambrooku, rovnako ako jeho dvaja mladší súrodenci. Túto inštitúciu si vybrali jeho rodičia po presťahovaní do neďalekého Windsoru.

Čoskoro sa však budú musieť rozhodnúť znova. Obaja chcú pre svojho prvorodeného syna to najlepšie, čo v ich očiach predstavuje rovnaká stredná škola, akú navštevovali oni. Problémom je, že Kate a William chodili do úplne odlišných typov škôl. Kate chodila na tradičnú školu v Marlborough, William na čisto chlapčenskú internátnu školu v Etóne.

Zdroj: Samir Hussein/WireImage

„Kate bola v škole šťastná, ale William má na druhej strane veľmi pekné spomienky na Eton, ktorý má dlhú históriu s aristokratmi a členmi kráľovskej rodiny,“ povedala pre Mirror expertka na kráľovskú rodinu Katie Nichollová.

Podľa kráľovskej tradície navštevujú členovia kráľovskej rodiny tú istú školu ako ich otcovia. Čomu by zodpovedal Eton, hoci paradoxne jeho výberom bratia Harry a William porušili práve túto tradíciu, pretože ich otec tam nechodil.

Kate je však údajne zásadne proti. Nepáči sa jej, že George nemôže byť so svojimi súrodencami. Eton je mesto určené len pre chlapcov, takže so sestrou Charlotte by sa nemohli vidieť.

„Kate chce, aby George chodil na túto školu, aby mohol byť so svojimi súrodencami, čo Kate zažila v Marlborough so svojou sestrou Pippou a bratom Jamesom,“ domnieva sa expert. Je teda možné, že tento faktor nakoniec zvíťazí.

Sám budúci kráľ totiž túto tradíciu porušil a podľa osloveného experta sa kráľovský pár rozhodne na základe toho, čo sa ukáže ako najlepšie pre Georgea. Britské médiá sa však v názore na konečný výber nezhodujú, pričom The Sun tvrdí, že to bude skôr Eton. Nezostáva teda nič iné, len čakať.