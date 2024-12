Utajovaná Putinova dcéra robí DJ-ku v Paríži: Mal ju vraj s upratovačkou, z ktorej sa stala milionárka s luxusným bytom v Monaku

Svetlana Krivonogič, ktorá mala byť v minulosti milenkou Vladimira Putina, začínala ako upratovačka. Dnes je však multimilionárkou a vlastní luxusný apartmán v Monaku.

Putinova utajená dcéra žije v Paríži pod menom Luiza Rozová. Podľa britského denníka The Telegraph má ísť o 21-ročnú Elizavetu Krivonogič, údajnú dcéru Vladimira Putina a jeho bývalej milenky Svetlany Krivonogič, ktorá v minulosti pracovala ako upratovačka. Po vzťahu s ruským prezidentom sa však jej život zásadne zmenil. Dnes je multimilionárkou a spoločne s Luizou žije vo francúzskej metropole.

Luiza sa venuje DJ-ingu a vystupuje na techno párty. Na Instagrame bola aktívna do roku 2022, no vždy si na zverejnených fotografiách zakrývala tvár. Napísala aj o vojne na Ukrajine, no po tomto príspevku svoju aktivitu na sociálnych sieťach ukončila.

Jej matka Svetlana Krivonogič, ktorá sa vďaka vzťahu s hlavou štátu stala milionárkou, vlastní luxusný apartmán v Monaku aj jachtu. Jej meno záhadne figuruje v rôznych spoločnostiach. Kto je Svetlana Krivonogič, kedy sa mali s Putinom spoznať, čo všetko vlastní a kde študuje Luiza Rozova, sa dočítaš v článku.

Zdroj: Instagram @luizaroz_

Utajovaná dcéra študuje v Paríži

Luiza Rozová študuje v Paríži, kde sa venuje kultúre a manažmentu umenia. Na svojom Instagrame často zdieľala fotografie spojené práve s umeleckým prostredím. Navštevuje prestížnu školu ICART Paris, ktorá sa špecializuje na umelecký manažment so zameraním na galérie, múzeá a kultúrne inštitúcie. Táto francúzska škola má dlhoročnú tradíciu a jej absolventi patria medzi významné osobnosti vo svete umenia.

Údajná dcéra ruského prezidenta Vladimíra Putina sa chválila luxusným životom. Na fotografiách vidieť drahé kabelky či luxusné miesta. Ukrajinskí novinári získali prístup k rodnému listu Luizy, kde však chýba meno otca.