Jakub žije v Toronte: Za jednoizbový byt tu človek zaplatí aj viac ako 1700€, marihuanu tu predávajú v obchodoch (Rozhovor)

Rozprávali sme sa so Slovákom Jakubom, ktorý žije v Kanade už približne 26 rokov. Ako sa tam žije a oplatí sa ti tam presťahovať?

Do Kanady sa odsťahoval spolu s rodičmi, keď mal šesť rokov. Na to obdobie spomína s úsmevom, aj keď to nebolo pre neho najľahšie. Do školy chodil s úplne novými tvárami a po anglicky nevedel ani slovo. Netrvalo to však dlho a po pár mesiacoch sa už s nimi bavil plynulo.

S Jakubom sa rozprávam po anglicky, aj keď svoju rodnú reč ešte stále trochu ovláda. Je to pre neho pohodlnejšie. Zaujíma ma, ako sa mu žije v Toronte, v čom je život v Kanade odlišný od toho na Slovensku a aj to, na čo by sa mal každý pripraviť, ak sa tam chystá odcestovať.

Ľudia tu žijú hokejom. Hneď, ako sa deti naučia chodiť, dajú im na nohy korčule.

Tým, že si žil aj na Slovensku, aj v Kanade, vieš tieto dve krajiny porovnať? To, z akého hľadiska, nechám na teba.

Síce som na Slovensku žil, bol som iba dieťa a neviem presne, ako to tam chodí. Mám ale pocit, že ľudia v Kanade sú takí viac otvorení. O Slovensku som počul a myslím si, že je tu veľa vecí podobných, ale veľa aj úplne odlišných.

Čo je napríklad rovnaké?

Aj tu, v Toronte, napríklad zlyháva hromadná doprava. Spomínala si, že je to tak aj v Bratislave. MHD je tu pomalá a metro je príliš malé na to, aby prepravilo taký objem ľudí, aký sa nachádza v meste. Je nás tu viac ako 5 miliónov a niekedy to tu je fakt prepchaté.

A možno je ešte podobné aj to, že tu ľudia žijú hokejom. Je ho tu naozaj veľa. Napríklad iba v Toronte a jeho okolí je cca 30 štadiónov. Každý tu tento šport miluje. Tak, ako malí chlapci na Slovensku hrávajú futbal, tu hrávajú hokej. Často je to tak, že hneď, ako sa naučia chodiť, obujú im hokejové korčule.

A čo počasie, aj to je rovnaké? Nie je tam chladnejšie?

Kedysi tu bývalo chladnejšie, ale teraz, napríklad v Toronte, myslím, že ešte vôbec nesnežilo. Aspoň zatiaľ nie. Počas zimy, v januári alebo februári, môžu teploty klesnúť na mínus 15 až mínus 20 stupňov. Nie je to však také zlé. Ak by si išla dve hodiny autom na sever, do iného mesta, tam by bolo určite chladnejšie, ale Toronto je celkom v pohode.

Jakub pracuje ako programátor a so životom v Toronte je spokojný. Zdroj: Jakub Sýkora

Sú tu obchody s marihuanou a videl som aj také, kde predávajú magické huby. Sú však nelegálne.

No dobre a čo je teda odlišné?

Toronto je veľké mesto, môžeš šoférovať aj hodinu a stále budeš v ňom. Možno preto je tu aj tak veľa aktivít, ktorým sa môžeš venovať. Myslím si, že je tu toho viac, než dosť. Ja sa napríklad chodím korčuľovať na kolieskových korčuliach. Sme tu taká skupina ľudí, ktorá sa stretne a spolu vyrazíme do ulíc. V lete sme chodili každý štvrtok. No a je tu aj kopec malých obchodíkov s rôznymi vecami a podniky.

Aké obchodíky a podniky?

Sú tu také dve ulice, Kings a Queens, kde je fakt bohatý nočný život, kluby, bary, reštaurácie a obchody s marihuanou. Tá je tu legálna. Proste si kedykoľvek prídeš do obchodu, vyberieš si, čo chceš, kúpiš si to a hotovo.

Videl som tu aj nejaké obchody s magickými hubami, alebo lysohlávkami, ale nie je to tu legálne. No aj tak tu majú tie obchody otvorené a predávajú ich.

Keďže je tam marihuana legálna, fajčí ju veľa ľudí?

Myslím si, že dosť. Nie je tu okolo toho taká stigma. Marihuanu si tu dá ktokoľvek, užívatelia sú rôznorodí a nie sú tu žiadne hranice. Akonáhle máš 19 rokov, môžeš do takého obchodu ísť a kúpiť si.

A ako to je možné, že fungujú tie obchody s magickými hubami?

Nie som si úplne istý, ako môžu fungovať. Ale čítal som, že síce sú nelegálne, ich predaj nie je pre políciu prioritou. To sťažuje zatváranie takých obchodov. Je to podobné, ako to bolo s trávou pred legalizáciou - aj vtedy fungovali nelegálne predajne.

Ak si prenajmeš byt postavený po roku 2018, vlastník môže každý rok zdvihnúť nájom o toľko, o koľko chce.

To je zaujímavé, takže človek sa tam asi nenudí. Ako to je napríklad s bývaním? Je jednoduché si nájsť byt, ak by som sa teraz rozhodla presťahovať sa do Toronta?

Ak sa niekto chce presťahovať do Toronta, musí myslieť na to, že tu funguje niečo ako „rent control“, alebo kontrola nájmu. Platí to však iba na niektoré byty. Ak si prenajmeš byt, alebo apartmán v budove, ktorá bola postavená do roku 2018, tvoj nájomník môže zdvihnúť nájom maximálne o 2,5 percenta ročne.

A čo ak si prenajmem niečo postavené po roku 2018?

Ak si prenajmeš byt postavený po roku 2018, vlastník ho môže každý rok zdvihnúť o akúkoľvek čiastku v závislosti od toho, ako sa pohybujú nájmy na trhu. Môže to byť pokojne 20 aj 25 percent. Myslím si, že to je dôležitá vec, ktorú by mal vedieť každý, kto si chce hľadať nájom v Toronte.

Ako ľudia vnímajú takéto pravidlo?

Ono je to tak, že kontrola nájomného v Toronte existuje už dlho, ale posledná zmena politiky prišla koncom roka 2018. Takže to aj predtým podliehalo nejakým pravidlám. Nová zmena bola zavedená na podporu väčšej výstavby nájomných nehnuteľností a samozrejme ľuďom, ktorí si prenajímajú novšie budovy, sa to nepáči.

Jakub žije v Kanade už 26 rokov. Nájsť si tam ubytovanie nie je vôbec jednoduché. Zdroj: Jakub Sýkora

Jednoizbový byt vyjde jednu osobu približne 2600 Kanadských dolárov.

A koľko stojí mesačný nájom, ak by som si chcela prenajať byt?

Jednoizbový byt, cca 40 metrov štvorcových, vychádza pre jednu osobu približne 2600 Kanadských dolárov, čo je približne 1760 eur. Nájom je tu drahý a často ľudia zdieľajú svoje ubytovania s viacerými spolubývajúcimi.

A čo lokalita? Kde hľadať?

Najlepšia lokalita je asi okolo High Parku, je to tam celé také európske. Žije tam veľa ľudí z Poľska, Ukrajiny aj Maďarska. Je to miesto, kde keď príde niekto z Európy, cíti sa tam podľa mňa ako doma.

A je tam bezpečne?

Toronto je podľa mňa bezpečné mesto. Po covide tu ale narástol počet ľudí bez domova na uliciach. Najviac ich je v centre mesta. Existujú tu však pre nich ubytovne a mnohí sú na ne odkázaní. Myslím si, že je to aj preto, že má Toronto nedostatok cenovo dostupného nájomného bývania. Keď sa to spojí s rastom populácie a vysokými životnými nákladmi, je pre ľudí naozaj ťažké nájsť primerané bývanie.

Pre tých ľudí, ktorí nemajú školu, je hľadanie práce ešte náročnejšie ako pre tých, ktorí ju majú. Kamarát si hľadal takmer rok.

A čo práca? Dá sa tam nájsť jednoducho? A kde?

Nájsť si prácu ako čerstvo vyštudovaný môže byť zo začiatku náročné. Mám kamaráta, ktorý si hľadal prácu takmer rok a nakoniec si našiel takú, ktorá bola mimo mesta a musel tam cestovať vyše hodiny. Čo by som ale poradil je, že najlepšie sa asi hľadá cez LinkedIn alebo Indeed.

A čo ľudia, ktorí nemajú školu?

Pre tých ľudí, ktorí nemajú školu, to je ešte náročnejšie. Titul tu veľakrát otvára dvere aspoň na vstupný pohovor. Ale napríklad ak má niekto skúsenosť a vie to dokázať, myslím si, že je to asi rovnako cenné ako titul.

A ty pracuješ kde?

Pracujem tu ako Software Developer v jednej banke, takže každý deň cestujem do úplného centra mesta. Máme to tu také hybridné, môžem pracovať aj z domu, no chodím do práce aj fyzicky.

Pri pokladni zaplatíš viac, ako je na cenovke.

To si asi vieš dobre zarobiť. A čo ceny potravín a služieb? Sú vysoké?

Na potraviny miniem mesačne približne 200 eur. Nakupujem klasicky v potravinách, vyjde ma to lacnejšie, ako chodiť do reštaurácií. Tie sú tu dosť drahé. Okrem toho tam vždy musíš dať tringelt. Aj keď ideš trebárs iba na kávu, vypýtajú si od teba. Rovnako viac zaplatíš aj v obchode.

Ako to? Aj tam platíš prepitné?

Funguje to tu s daňami trocha inak ako na Slovensku. Tam keď ideš do potravín, zaplatíš toľko, koľko si videl na cenovke. Tu je 13-percentná daň, ktorú ti naúčtujú až pri pokladni, takže v skutočnosti zaplatíš viac, ako je na cenovke. Ak si chceš kúpiť niečo za 1 kanadský dolár, zaplatíš 1,13

Vzor dokladu z obchodu, kde sa k finálnej sume pripočítala daň. Zdroj: Jakub Sýkora

Ak za niektoré služby prepitné nedáš, môže to pôsobiť nezdvorilo.

Dobre vedieť, ja by som sa určite zostala pri pokladni čudovať, prečo mi naúčtovali viac. A ak nedáš v reštaurácii prepitné, považujú to za niečo neslušné?

Za služby, ako napríklad jedenie v reštaurácii, strihanie vlasov alebo pitie niekde v bare, sa zvyčajne dáva prepitné vo výške 15 až 20 percent. Ak v týchto prípadoch prepitné nedáš, môže to pôsobiť nezdvorilo.

V poslednom čase sa objavujú aj výzvy na tringelt pri objednávkach kávy alebo jedla so sebou, ale tu by som to nebral tak vážne, nie je to povinné. Dobré pravidlo, ktorým sa dá riadiť je, že ak si niekde sadneš a obslúžia ťa, je fajn dať tringelt.

A ty si spokojný so životom v Toronte? Nepremýšľal si nad tým, že by si sa presťahoval?

Páči sa mi tu. Mám dobrú prácu, ktorú mám rád. Páči sa mi ten vibe veľkého mesta, dodáva mi energiu. Mám rád zvuky veľkomesta a všetko mám na skok. Môžem chodiť pešo kamkoľvek chcem.

Občas rozmýšľam o tom, že by som sa presťahoval napríklad do Európy, ale nie na Slovensko. Uvažoval som aj o Slovensku, ale chodievam tam len na dovolenky. Nikdy som tam nepracoval a neviem, aký je tam skutočný život – nakupovať potraviny a riešiť každodenné situácie. Vidím to všetko len cez ružové okuliare, v pozitívnom svetle, ale nepoznám realitu.