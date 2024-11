Kto si zahrádnícka ostatných členov skupiny zatiaľ nie je potvrdené.

Očakávaný životopisný film o skupine Beatles má prvého potvrdeného herca. Bubeníka Ringa Starra by mal stvárniť írsky herec Barry Keoghan, známy najmä svojou rolou vo filmoch Saltburn, Dunkirk či v Batmanovi z roku 2022. Jeho rolu potvrdil sám Ringo Starr.

V rozhovore pre Entertainment Tonight prezradil, že sa mu toto obsadenie páči: „Myslím, že je to skvelé. Verím, že niekde chodí na hodiny bubnovania a dúfam, že nie príliš veľa," zavtipkoval legendárny hudobník.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Barry Keoghan (@keoghan92)

Režisér Sam Mendes v spolupráci so Sony údajne o Beatles pripravuje filmovú sériu, ktorá sa bude skladať z štyroch samostatných filmov. Každý film by mal zachytávať pohľad jedného z členov legendárnej skupiny. Ich poradie je zatiaľ neznáme.

Podľa Deadline je to prvýkrát, čo The Beatles – McCartney, Starr a rodiny Lennona a Harrisona – udelili práva na celý životný príbeh a hudbu pre filmové spracovanie.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa The Beatles (@thebeatles)

Obsadenie ďalších členov skupiny nie je zatiaľ potvrdené, no šepká sa, že Paul Mescal by mohol stvárniť Paula McCartneyho, rolu Johna Lennona by mohol obsadiť Harris Dickinson a Georgea Harrisona by mohol stvárniť Joseph Quinn.