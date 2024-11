Adriana búra tabu o cestovaní s malými deťmi: „Spoznávanie krajín im otvára obzory. Pojmy plánovanie a deti však nejdú dokopy“

Čo je pre Adrianu najväčšou výzvou pri cestovaní s dvoma malými synmi?

Vášnivá cestovateľka, šikovná dizajnérka, mama dvoch detí a influencerka. Adrianu Žiačkovú môžeš poznať z Instagramu ako Adriaziu, kde viac ako 42-tisíc ľudí sleduje jej potulky po svete s rodinou. Adriana tiež vyrába macramé doplnky do interiéru pod vlastnou značkou Dekorazia.

Odjakživa milovala spoznávanie iných krajín a keď otehotnela, s partnerom si povedali, že sa tejto vášne nechcú vzdať. Pred 5 rokmi sa jej narodil najstarší syn Félix a pred rokom sa jej cestovateľská rodina rozrástla o ďalšieho člena – syna Doriána.

Dá sa cestovať s bábätkom, aký to má vplyv na výchovu, čo považuje za výzvu a ako hodnotí služby na Slovensku? Aj to sa dozvieš v nasledujúcich riadkoch.

„Chcem vidieť všetko, no život je krátky“

Na Adrianinom profile si môžeš všimnúť, že navštívila miesta ako Maroko, Indonéziu, Andalúziu či Island. Zaujímalo nás, ktoré miesto by odporučila navštíviť každému.

„Island bol dych berúci. S priateľom sme si dali bezdetné týždňové rande a stihli sme okruh ostrovom. Pre mňa bolo veľmi čarovné aj Maroko. To sme sa so sestrou vybrali na surftrip. Farebná, autentická krajina plná nevšednej vône, aj keď viem, že to nie je krajina pre každého,“ spomína Adriana.

Pokračuje: „A mohla by som pokračovať rajom na zemi, akým sú Filipíny, či dokonalé Dolomity. Všetko by som chcela vidieť, i keď sa obávam, že je na to jeden život príliš krátky.“

Adriana však preferuje severské a horské oblasti. Prezradila, že by veľmi rada navštívila Laponsko, Patagóniu, Lofoty a Škótsko. „Toľko nádherných miest tu máme, ja neviem kedy to má človek všetko postíhať,“ dodáva.

Miluje exotiku, no rada sa vracia do Tatier

Okrem exotických destinácií, Adriana miluje horskú turistiku a jej kroky vždy smerujú do Tatier. Vysvetlila, že tieto Vianoce plánuje stráviť s kamarátmi na Zbojníckej chate, kde ju vždy očaria nezabudnuteľné východy slnka.

Na jej cestovateľskom to-do liste nechýba ani lyžovačka s rodinou. Zima je jej najobľúbenejšia sezóna v roku. „Náš starší, Félix, je zrovna prváčik, no napriek týmto školským ‚obmedzeniam‘ dúfam, že sa vylyžujeme aj túto sezónu do sýtosti. Chystáme sa na celé sviatky smer Vysoké aj Nízke Tatry, Liptov, takže samozrejme balíme aj výstroj,“ vraví Adriana.

Dodáva: „Nakoľko je priateľ z Liptovského Mikuláša, zimu sme vždy trávili so sezónkami v Jasnej. Kvalita služieb sa na slovenských svahoch zlepšuje. No teraz, ako máme deti, navštevujeme aj menšie strediská. Na jarné prázdniny plánujeme lyžovačku v Rakúsku alebo Taliansku, uvidíme podľa financií.“

Vysvetlila, že cestovanie jej zjednodušuje hlavne apka Google Maps, ChatGPT ako plánovač ciest, či slovenský 365.Gopass: „Nakoľko sme aktívni lyžiari a milujeme turistikovanie, využívame všetky benefity, ktoré Gopass ponúka. Aktuálne som si v aplikácii 365.bank prepojila účet s Gopass kontom, aby som mohla čerpať zľavy na všetky tieto naše horské aktivity" vysvetľuje Adriana.





Ak si založíš účet v 365.bank cez mobil a použiješ kód S programom 365.Gopass môžeš získať napríklad jednorazovú zľavu na 1-dňový skipass, 20% zľavu na nákup Garmin produktov, 3x večerné lyžovanie zdarma, goX cashback pri platení 365.bank kartou, 15% goX cashback v gastro prevádzkach TMR a vybraných obchodoch Tatry Motion, či jednorazovú zľavu na vstup do vodného parku v Bešeňovej či Tatralandii. Okrem iného, ak zaplatíš aspoň raz kartou 365.bank, automaticky hráš o rôzne zážitky v celkovej výške až 40-tisíc EUR.Ak si založíš účet v 365.bank cez mobil a použiješ kód 365GOPASS , získaš 30 € po prvej platbe kartou. Ďalších 30 € získaš, keď si aktivuješ službu Peniaze S5 a urobíš desať nákupov kartou za viac ako 20 €.

Pojmy „plánovanie“ a „deti“ nejdú dokopy

Pri cestovaní s deťmi existuje veľa otáznikov, na ktoré musí rodič myslieť. Pre Adrianu je najväčšou výzvou balenie. „Vždy to beriem tak, že veď s deťmi aj tak necestujeme mimo civilizáciu, čiže ak čokoľvek dôležité zabudnem, viem na danom mieste kúpiť alebo zohnať,“ vysvetľuje.

Milujem cestovanie, a keďže už mám deti, samozrejme ich beriem so sebou. Tejto vášne sa nemienime s priateľom vzdať.

Adriana a jej partner sa snažia naplánovať výlety aspoň orientačne, hoci si myslí, že pojmy „plánovanie“ a „deti“ nejdú veľmi dokopy. Preto radšej veci riešia tak, ako im prídu do cesty. „Netreba sa z toho zblázniť, je dôležitejšie užiť si spoločné chvíle a mať dobrú náladu,“ dodáva.

Jej deti spoznávajú svet už od útleho veku. „S Félixom cestujeme od jeho 4 mesiacov a už mu je prirodzené, že sme stále niekde vo svete, v cudzine. Mojim synom určite cestovanie rozširuje obzory. Starší vie veľmi jednoducho prepnúť do angličtiny, je vnímavý, pamätá si názvy miest, kde sme boli. Vďaka cestovaniu sa na Félixa aj Doriána nalepí tak veľa vedomostí, že by bola škoda ich o to všetko ukrátiť.“



Deťom však na cestách prispúsobuje výber ubytovania. „Ak idem sama, pokojne sa vyspím aj na poschodovej posteli v hosteli. No mojím obľúbeným ubytovaním je karaván a príves. To našťastie obľubujú aj naše deti. Keď sa zozimieva, milujem zaliezť niekam do teplúčka. Ak by som si mala vybrať, tak privátne ubytovanie s wellness.“

Adriana nám vysvetlila, že si ubytovanie vyberá najmä podľa ceny – vždy zoraďuje cenu od najnižšej a potom hľadá zlatý stred. Dbá na to, aby bolo ubytovanie pekné, čisté, malo dobrú polohu a možnosť polpenzie. Keďže sú jej deti vodné živly, vždy sa snaží vyberať ubytovanie aj s možnosťou kúpania.