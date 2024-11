Shakira ti daruje svoje Lamborghini Urus. Kúpila si ho po rozchode s futbalistom Gerardom Piquém

Kolumbijská hviezda už nepovažuje hmotné veci za dôležité vo svojom živote.

Shakira daruje jednému zo svojich fanúšikov vlastné auto, ktoré si kúpila po rozchode s bývalým manželom Gerardom Piquém v roku 2022. Ide o luxusné SUV Lamborghini Urus v custom fialovej úprave.

V úvode týždňa zverejnila populárna umelkyňa na Instagrame príspevok, v ktorom oznámila súťaž ako oslavu svojho nového singlu s názvom Soltera. Súťaž, ktorá prebieha do 29. novembra, prebieha v spolupráci so spoločnosťou Univision a Shakira sa ňou chce poďakovať fanúšikom za podporu.

„Toto auto bolo darom pre mňa, keď som začala svoj slobodný život, ale uvedomila som si, že na čom skutočne záleží, je ľudské spojenie. Auto, oblečenie, materiálne veci – tie nás nemenia. Sú to ľudia, ktorých milujeme, a vzťahy, ktoré si vytvárame, čo robí rozdiel,“ uviedla Shakira vo vyhlásení.

Fanúšikovia, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže, musia do 29. novembra nahrať video na Instagram či TikTok, v ktorom tancujú na novinku Soltera s hashtagom #ElCarroDeShakira. Shakira vyberie päť ľudí a fanúšikovia si 5. decembra vyberú víťaza, ktorého vyhlásia nasledujúci deň v relácii Despierta América.

Track nájdeš na poslednom Shakirinom albume Las Mujeres Ya No Lloran, za ktorý získala nomináciu na cenu Grammy v kategórii najlepší latino-popový album. Speváčka v rozhovore pre GQ Spain povedala, že jej pomohol vyliečiť sa z medializovaného rozchodu.

Shakira, vlastným menom Shakira Isabel Mebarak Ripoll, je kolumbijská speváčka a skladateľka, ktorú mnohí označujú za kráľovnú latino hudby. Na scéne je od roku 1990, avšak obrovský zlom v jej kariére prišiel v roku 2001, keď vydala album Laundry Service, ktorý obsahuje hity ako Whenever, Wherever alebo Underneath Your Clothes.

Na svojom konte má desiatky známych trackov vrátane hymny pre MS vo futbale v roku 2010 s názvom Waka Waka (This Time for Africa), ale aj tri hudobné ceny Grammy a približne 95 miliónov predaných albumov. Medzi rokmi 2011 a 2022 bola vydatá za futbalistu Gerarda Piquého, s ktorým má dvoch synov.