Dvaja najbohatší muži sveta si nedávno vymenili niekoľko príspevkov na sociálnej sieti. Elon Musk, známy svojou častou aktivitou na platforme X, opäť prispel postom, v ktorom podpichol Jeffa Bezosa. Tento príspevok sa týkal bezprostredného vyjadrenia Bezosa o predpovediach týkajúcich sa Donalda Trumpa.



Celú situáciu odštartoval Musk s príspevkom: „Práve som sa dnes večer v Mar-a-Lago dozvedel, že Jeff Bezos všetkým hovoril, že @realDonaldTrump určite prehrá, takže by mali predať všetky svoje akcie Tesly a SpaceX.“ Na to Bezos verejne reagoval: „Nie. 100 % nie je pravda.“



Just learned tonight at Mar-a-Lago that Jeff Bezos was telling everyone that @realDonaldTrump would lose for sure, so they should sell all their Tesla and SpaceX stock 🤭