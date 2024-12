TOP darčeky s inteligentnými funkciami, ktoré potešia pod stromčekom. Navyše, môžeš ich prispôsobiť na mieru

Vybrali sme pre teba niekoľko hot tech noviniek z dielne Samsung.

Máš vo svojej rodine niekoho, kto používa smart zariadenie Samsung a nedá naň dopustiť? Vybrali sme niekoľko tech darčekov, ktoré sú pre týchto ľudí ako stvorené. Všetky produkty v našom zozname spája jedna vec – sú plné užitočných funkcií, ktoré poháňa umelá inteligencia Galaxy AI.

Do tvojho darčekového zoznamu sme vybrali napríklad Galaxy Buds3, ktoré ohromia špičkovým zvukom, alebo hodinky Galaxy Watch Ultra, ktoré zvládnu aj extrémne teploty či nadmorské výšky. Ak je tvoj rozpočet naozaj štedrý, ku každému z vybraných zariadení sme vybrali aj príslušenstvo.

Galaxy Z Flip6

1 019 €

Smartfón Samsung Galaxy Z Flip 6 je novou generáciou kompaktných skladačiek. Prináša 6,7-palcový Dynamic AMOLED 2X displej s rozlíšením 1080 × 2640 pixelov a obnovovacou frekvenciou 120 Hz. Na vonkajšom 3,4-palcovom displeji si zas obdarovaná osoba skontroluje všetko dôležité aj na cestách. Konštrukcia je odolná voči vode aj prachu.

Procesor Snapdragon 8 Gen 3 a 12 GB RAM sú pripravené na všetko a smartfón tiež vyniká doposiaľ najvýkonnejšou batériou v telefóne Flip. Za profesionálny vzhľad fotografií vďačí 50 Mpx fotoaparátu, 12 Mpx ultraširokému objektívu a podpore funkcií Galaxy AI.

Smartfón je dostupný v niekoľkých farebných prevedeniach, od klasickej čiernej alebo bielej až po žiarivú modrú či oranžovú.

Dizajnový kryt Flipsuit

49,90 €

Nosiť smartfón bez obalu je tak trošku život na hrane. Kvalitný kryt by mal byť must-have doplnkom. Do tvojho nákupného zoznamu sme vybrali dizajnový kryt z dielne Samsung, ktorý je nielen interaktívny, ale bol navrhnutý tak, aby sa prispôsobil štýlu majiteľa. Čo to znamená v praxi?

Do krytu Flipsuit stačí vložiť špeciálnu interaktívnu kartu a okno FlexWindow sa dokonale zladí so vzhľadom zariadenia. Navyše, dizaj krytu je citlivý na dotyk a pohyb – stačí len zamávať telefónom dekoratívne vzory začnú reagovať. LED diódy na karte obsahujú tiež žiarivé svetielka.

Z Flip6 Interaktívna karta Sticky Monster Lab Fragile

14,90 €

K vyššie uvedenému krytu môžeš dokúpiť aj interaktívnu kartu Sticky Monster Lab. Je to kreatívna značka s milými príšerkami, ktoré zápasia s vlastnou neistotou. Stačí vložiť interaktívnu kartu a telefón rozžiaria veselé vizuály, ktoré vtipne zachytávajú celú škálu každodenných emócií.

Galaxy Buds3

159 €

So slúchadlami Galaxy Buds3 si obdarovaná osoba užije hudbu bez kompromisov – využívajú funkcie umelej inteligencie Galaxy AI. Špičkový zvuk s 11mm reproduktormi a 24-bitovým kodekom vtiahne do sveta Hi-Fi audio, čiže krištáľovo čistých výšok a bohatých basov. Funkcia adaptívneho potlačenia hluku (ANC) umožňuje ponorenie do svojho playlistu bez rušivých vplyvov.

Ergonomický dizajn zaručí pohodlie po celý deň a s certifikáciou IP57 sa obdarovaná osoba nemusí báť vody ani prachu. Sú dostupné v striebornom a bielom prevedení.

Smiley puzdro pre Galaxy Buds3

39,90 €

Rovnako ako pri smartfónoch, kvalitné puzdro malo by patriť do povinnej výbavy. K slúchadlám Galaxy Buds3 veselé púzdro s obľúbeným dizajnom Smiley. Pri pohľade na puzdro si tak obdarovaná osoba na tebe spomenie, čo jej vyčarí úsmev na tvári.

Galaxy Watch7

279 € – 319 €

Hodinky Galaxy Watch7 sú dostupné v dvoch veľkostiach (40 mm a 44 mm) a v niekoľkých farebných prevedeniach. Nech už sa rozhodneš pre akúkoľvek kombináciu, obdarovaná osoba získa lepší prehľad o svojom životnom štýle. Poháňa ich umelá inteligencia, ktorá pomáha vylepšiť životný štýl na základe získaných poznatkov o zdraví. Snímač v hodinkách dokáže veľmi presne sledovať srdcový tep či spánkový režim. Hodinky tiež dokážu merať hladinu kyslíka v krvi, krvný tlak, EKG či hladinu stresu.

Ich ďalšou výhodou je aj doposiaľ najpresnejší systém GPS, aký bol kedy v zariadení Galaxy Watch použitý. Nový majiteľ ocení, že funguje aj v husto obývaných častiach mesta. Hodinky sú skvelým doplnkom k smartfónom Samsung – zobrazujú notifkácie z mobilu, dá sa s nimi telefonovať či platiť kartou.

Športový remienok (Galaxy Watch7)

69,90 €

K hodinkám sme ti vybrali do zoznamu aj remienok. Je vyrobený z príjemného a mäkkého materiálu, ktorý je odolný voči vode. Môžeš si vybrať z troch farebných prevedení – modrej, čiernej a bielej. Navyše, má dvojité pútko pre bezpečné uchytenie.

Galaxy Watch Ultra

699 €

Tieto hodinky sú vhodný darček pre náročných, ktorí majú veľmi aktívny životný štýl alebo milujú adrenalínové športy. Na Galaxy Watch Ultra je spoľah aj v extrémnych podmienkach – odolajú teplote až 55 °C, bez problémov zvládnu nadmorskú výšku 9 000 m.n.m a tlak vody až 10 ATM. Posilnená batéria vydrží v úspornom režime až 100 hodín, čiže budú ideálnym spoločníkom aj na niekoľkodňovej túre.

BioActive senzor dopĺňa umelá inteligencia Galaxy AI, ktorá pozorne monitoruje zdravotný stav a pomáha s dosahovaním tvojich cieľov. Dizajn hodiniek je navrhnutý tak, aby odolal aj intenzívnejším nárazom.

Športový remienok PeakForm Band (Galaxy Watch Ultra)

79,90 €

Remienok je z odolnej a mäkkej tkaniny, ktorá je priedušná a príjemná na nosenie. Je vhodný aj na náročnejšie tréningy, intenzívny beh či jazdu na bicykli. Dizajn remienka splýva s telom hodiniek a zabezpečuje pevné uchytenie. K hodinkám sa pripína jednoducho jedným klikom. Remienok je dostupný v troch farebných prevedeniach – pieskovej, čiernej a oranžovej.