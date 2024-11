Real Madrid čelí finančným problémom. Súdí sa o 17 miliónov eur, dôvodom je luxusný bar

Rekonštrukcia štadiónu zatiaľ nepriniesla želané príjmy.

Legendárny španielsky futbalový klub sa ocitol pred súdom. Dôvodom je luxusný bar, ktorý mali otvoriť už pred niekoľkými mesiacmi. Informuje o tom portál El Confidential.

Na štadióne Santiago Bernabeu v Madride v rámci rekonštrukcie vybudovali luxusný bar, ktorý však stále nie je otvorený. Do súdneho sporu sa dostali so spoločnosťou Anastasia Gourme, ktorá mala bar prevádzkovať a ktorej teraz zrejme hrozí bankrot.

Podľa výpovedí prevádzkovej spoločnosti im klub zakázal od septembra do baru chodiť. Mohli tak urobiť iba v prípade údržbárskych prác. Klub im mal navyše vypovedať nájomnú zmluvu.

Barom problémy nekončia

Táto situácia zapríčinila, že prišli o množstvo peňazí. Nemohli u seba privítať hostí, a teda im ušiel zisk. Od Realu Madrid žiadajú 17 miliónov eur. Bar má nielen luxusný dizajn, no jeho návštevu si mohli dovoliť len bohatší futbaloví fanúšikovia. Rezervácia jedného boxu mala stáť v priemere 2- až 3-tisíc eur. Situácia prevádzkovateľom vyrobila aj dlhy voči dodávateľom. Nakupovali nápoje od Heinkenu či Schweppers. Od Madridu chcú preplatiť aj tieto záväzky.

Ako upozorňuje portál Šport.sk, v súvislosti so štadiónom majú aj iné problémy. Ich ambícia bola usporadúvať na ňom koncerty. Obyvateľom, ktorí žijú v blízkosti však prekážal hluk. Takýmto spôsobom prídu aj o ďalšie príjmy, ktoré plánovali získať. Investícia do rekonštrukcie sa mala oplatiť, zatiaľ to však vyzerá, že klubu spôsobí vážne dlhy.