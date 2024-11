Slovákov pobúrila detská rozprávka na Netflixe. Mláďa bizóna v nej hovorí, že je nebinárne a jeho rod je ono

V jednej z epizód sa objavuje nebinárne bizónča Freddie, ktoré hovorí o svojej rodovej identite.

Na sociálnych sieťach vzbudil vášne klip z animovaného seriálu Ridley Jones na Netflixe. Seriál je známy svojimi pestrými postavami a tým, že sa zameriava na rozmanitosť a akceptovanie rôznych identít v detských programoch, čo je často hlavnou témou.

Vystupuje v ňom aj mláďa bizóna, ktoré samé seba označuje za nebinárne. Najlepšie sa vraj cíti s menom Freddie, ktoré je rodovo neutrálne. Mnohých Slovákov a Čechov krátky klip z jednej epizódy pobúril a na sociálnych sieťach spustili vlnu reakcií.

„Moje srdce mi hovorí, že najlepšie sa cítim ako bizón s menom Freddie. To preto, že som nebinárny a meno Freddie mi sedí najviac,“ pokračuje kreslená postavička. „A pokiaľ ide o rody, tak najskôr ono, pretože ani ona, ani on, to jednoducho nie som ja.“ Táto pasáž pochádza z poslednej – 5. série, konkrétne z 8. epizódy s názvom Happy Herd Day.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa @dezolati.sro

Krátke video, v ktorom postavička hovorí o svojom rode, nie je žiadnou novinkou. Podobná vlna kritiky sa objavila pred pár mesiacmi aj v Poľsku, keď tamojší Netflix priniesol do svojej ponuky rozprávku Ridley Jones a daná pasáž sa okamžite stala na Tiktoku virálnou.

Pravidelne sa k nemu ľudia vracajú a vyjadrujú svoje názory k téme rodovej identity. Dnes ľudia repostujú klip s komentármi: „Príde to iba mne tak, že to Netflix už ťažko preháňa?“ Ľudia tiež píšu: „Mne to nepríde ok. Cítiť sa môžeš ako chceš, ale biológia nepustí.“ Ďalším ľuďom zas vadí, že podľa nich takáto vážna a citlivá téma nie je vhodná pre detského diváka.

Animovaný seriál, ktorý je pôvodne určený pre deti v predškolskom veku, vytvorila americká scenáristka a producentka Chris Nee, ktorá sa netají tým, že je queer. Vysiela sa na platforme Netflix vo viacerých krajinách sveta. Streamovacia platforma sa však seriál rozhodla po vlne kritiky v Británii „potichu zrušiť“, informoval Daily Mail.