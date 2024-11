Obľúbený animák Ako si vycvičiť draka dostane sfilmovanú verziu. Fanúšikovia už na film vytvorili realistický AI trailer

Príbeh mladého Štikúta a jeho verného draka Bezzubého ožíva v hranom spracovaní.

Obľúbená rozprávka Ako si vycvičiť draka sa dočká svojho hraného spracovania. V originálnom filmovom prevedení sa v postave Štikúta predstaví herec Mason Thames. Jeho otca a súčasne aj vodcu dediny hrá legendárny herec Gerard Butler. Podľa IMDb sa vydanie filmového remaku predpokladá na 12. júna 2025.



Fanúšikovia sa už nevedia dočkať, a tak začínajú prichádzať s vlastnými návrhmi na uputávky. Jeden takýto neoficiálny trailer vytvorený pomocou AI začína pohľadom na krajinu a mladého Štikúta s otcom, mnohých divákov však oveľa viac zaujalo samotné spracovanie drakov. Video má už takmer 90-tisíc pozretí.





Tvorba filmu bola podľa informácií CRB oznámená už na začiatku roka 2023. Natáčanie začalo v januári tohto roku v Belfaste, hlavnom meste Severného Írska. Podľa dostupných informácií natáčanie skončilo tento rok v máji.



Réžiu, produkciu a scenár má na starosti Dean DeBlois, ktorý sa podieľal aj na pôvodnej trilógii rozprávok. Okrem Thamesa a Butlera sa vo filme predstavia aj Nico Parker, ktorú môžeš poznať z The Last of Us alebo Nick Frost z filmu Súmrak mŕtvych.