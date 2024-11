Pán Hruška z Farmy 16: City ku Kláre som sa snažil na farme potláčať. S Adamom by som si to išiel rozdať do klietky (Rozhovor)

Vyspovedali sme jedného z najvýraznejších súťažiacich aktuálneho ročníka populárnej reality šou. Z hry o snovú výhru ho nečakane vyradil skúsenejší Adam.

Matej Hrušovský alias Pán Hruška na farme zanechal nezmazateľnú stopu. Nielenže tam každého rozosmieval svojím správaním či hláškami, ale našiel si tam dokonca lásku — Kláru Belošicovú.

Ako pokračuje ich vzťah mimo kamier, aké bolo ich prvé stretnutie a aké ponuky na spoluprácu Hruška dostal po príchode z reality šou? Aj to prezradil pre Refresher mladý MMA zápasník.

Momentálne sa pripravuje na zápas v bizarnej organizácii Celebrity Combat. Ozrejmil, prečo prijal ponuku a naznačil aj finančnú odmenu za očakávaný duel.

V tomto článku si prečítaš: Prečo jeho rodičia nechceli, aby šiel do Farmy.

Ktorí súťažiaci ho sklamali.

Ktorá súťažiaca z Farmy 16 si ho zablokovala na Instagrame.

Aký bol jeho prvý MMA zápas.

Čo mu povedal jeho najbližší súper.

Z Farmy ťa nečakane vyradil Adam. Máš naňho stále ťažké srdce alebo si mu už odpustil?

Mám naňho ťažké srdce, avšak nie pre ten samotný duel. Som športovec a dokážem prijať porážku, Adam bol proste lepší. Hnevajú ma skôr okolnosti, ktoré nás k tomu duelu dostali, teda to, že počas súťaže neprečítal správne slovo. Preto sme vlastne prehrali s Peťom a Lenkou a šli do duelu proti sebe. Viem, že Adam je dobrý človek, len na Farme sa nevedel príliš zaradiť a presadiť si vlastný názor.

Aký bol tvoj prvý deň po príchode z Farmy?

Bolo to zvláštne. Keď som vypadol z duelu, celú noc som nespal. Chýbala mi farma, celý týždeň som sa tak nejako dával dokopy.

Ako si znášal návrat do „reality“? Bolo ťažké sa zrazu po tom všetkom adaptovať do bežného života alebo bola výhoda, že si mohol ísť do hocijakej reštaurácie a obchodu?

Bolo to ťažké. Akoby znova som sa musel zoznamovať s telefónom. Mám tu však super kamošov, ktorí mi pomohli. Chodili sme von, bavili sa... Najviac mi však liezlo na nervy, že každý sa ma vonku vypytoval, aké to tam bolo a podobne, pričom ja som sa v tej dobe ešte nemohol príliš ukazovať, čo určite bolo náročné. Na jednej strane som bol rád, že som doma a môžem robiť bežné veci, ktoré som na farme nemohol. Na druhej strane mi chýbal pokoj, ktorého sme mali na farme veľa.

Spomenul si kamarátov, ako ťa privítali?

Super, kamoši boli spokojní s mojim výkonom. Akurát, že keď som sa vrátil, videli v telke asi len prvé štyri týždne. Vtedy som ešte nebol tak výrazný ako neskôr, takže som ich ubezpečil, že môj čas ešte len príde. (smiech) Bez ohľadu na to boli radi, že som sa prezentoval v telke rovnako ako doma.

Predpokladám, že si bol vyhladovaný pre nedostatok potravín. Čo bolo prvé jedlo, ktoré si si dal?