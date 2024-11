Nová vianočná reklama rozpútala diskusiu o tradíciách, stereotypoch a rasizme zakorenenom v niektorých ľuďoch.

Nová vianočná reklama, ktorú zverejnil britský reťazec zameraný na zdravie a krásu s názvom Boots, pobúrila istú časť verejnosti. V reklame stvárňuje pani Santovú herečka Adjoa Andoh – známa zo seriálu Bridgerton ako Lady Danbury.

Ako upozornil Cosmopolitan, pointa celej reklamy spočíva v tom, že Santa Claus, ktorý by mal chystať darčeky, zaspí a do rúk to vezmú ženy pod vedením jeho manželky. Popri tom ako makajú, si stihnú upraviť aj vlasy či mejkap s produktami, ktoré tento reťazec ponúka.

Na záver sa Santa Claus prebudí, nastúpi do pripravených saní a vydáva sa rozdávať darčeky. Predtým sa však pani Clausová otočí k divákom a s úsmevom poznamená: „Naozaj ste si mysleli, že všetko zvláda on?“

Pod reklamou sa však objavili pohoršené komentáre od mnohých ľudí, prevažne mužov, ktorým nielen prekáža to, že spot reprezentuje women power, ale aj to, že pani Santová je tmavej pleti. „Ako biely Angličan už nebudem nakupovať v reťazci Boots,“ píše komentujúci. „Nevidím sa tu reprezentovaný, Boots očividne nechce, aby som u nich nakupoval.“ Na sociálnej sieti X sa dokonca objavil komentár, ktorý hovorí o rasizme a sexizme voči mužom.