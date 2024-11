Seriál Tomb Raider režisérky Pheobe Waller-Bridge na Prime Video zrejme našiel svoju Laru Croft. Mohla by to byť hviezda seriálu Hra o tróny Sophie Turner.

Podľa magazínu Deadline by sa Sophie Turner mohla objaviť ako ďalšia Lara Croft v pripravovanom seriáli Tomb Raider, ktorý sa bude vysielať na Prime Video v roku 2026. Herečka by sa tak pridala k Angeline Jolie a Alicii VIkander, ktoré už v minulosti Laru Croft hrali. Ako kandidátka na novú úlohu sa objavila Lucy Boynton, známa okrem iného z filmu Bohemian Rhapsody. Turner však údajne zostáva favoritkou.

U fanúšikov však herečka zo seriálu Hra o tróny patrí medzi menej obľúbené kandidátky. Možno práve preto ju však chce režisérka a scenáristka Waller-Bridgeová obsadiť do úlohy videohernej hrdinky, aby narušila zaužívaný koncept, znížila očakávania a následne prekvapila novým odvážnym poňatím. Navyše Vikander pred obsadením do remaku z roku 2018 nehrala akčnú úlohu, napriek tomu prekvapila. Takže to môže byť rovnaké aj v prípade Turner.

Herečka sa nedávno objavila napríklad v kriminálnej dráme Joan a thrilleri Haven, no jej kariéra sa po Hre o tróny rozhodne nerozbehla. Pripravovaný seriál je koprodukciou spoločností Crystal Dynamics a Amazon MGM Studios. Jeho premiéra sa očakáva v roku 2026.