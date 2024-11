Na Netflix mieri horúca novinka Sabriny Carpenter. Pôjde o vianočný špeciál

Sabrina Carpenter pripravila pre svojich fanúšikov vianočné prekvapenie v podobe špeciálu plného piesní z EP Friutcake a známych coverov. Netflix ho odvysiela 6. decembra.

„Som nadšená že môžem do klasickej sviatočnej estrády vniesť svoj pohľad – vniesť do nej svoju lásku k hudbe a komédii a vytvoriť niečo jedinečné,“ povedala Carpenter. A Nonsense Christmas odvysiela Netflix už 6. decembra a šou bude plná slávnych hostí, duetov a komédie. Carpenter vianočný špeciál produkovala so spoločnosťou OBB Pictures pod hlavičkou At Last Production.

Zobraziť príspevok na Instagrame A post shared by Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

„V OBB pracujeme s najúžasnejšími umelcami na svete, aby sme splnili očakávania, a sme hrdí na prácu celého tímu,“ povedal výkonný producent a zakladateľ spoločnosti Michael D. Ratner.

Sabrina Carpenter nedávno vydala svoj šiesty album Short n' Sweet, ktorý sa okamžite dostal na vrchol prestížnych hudobných rebríčkov. Album obsahuje populárne piesne ako Espresso a Please Please Please.