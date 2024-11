Herec z Jokera 2 označil film za najhorší, aký bol kedy natočený. Tarantino tvrdí, že je zlý naschvál

O nezmyselnosti deja v pokračovaní Jokera hovoria aj samotní herci. Známy režisér Quentin Tarantino však film považuje za umelecké dielo.

Komik Tim Dillon, ktorý má malú rolu ako strážnik v Arkhamskom ústave v pokračovaní filmu Joker: Folie à Deux, nedávno v podcaste The Joe Rogan Experience kritizoval tento film a tvrdil, že je „najhorší, aký bol kedy natočený.“

Pokračovanie, ktoré dostalo prevažne negatívne recenzie, malo neúspech v kinách, keď zarobilo 58 miliónov dolárov doma a 204 miliónov dolárov celosvetovo, čo je oproti pôvodnému filmu z roku 2019 s výnosom 1 miliardy dolárov obrovský rozdiel.

Dillon poznamenal, že film nemá dej a že scény, ktorých sa ako herec zúčastnil, mu pripadali nezmyselné. Opisuje, ako spolu s ostatnými hercami počas prestávok komentovali absenciu dejovej línie a mali pocit, že film je taký zlý, že sa ani nedá sledovať pre pobavenie.

Na druhej strane, režisér Quentin Tarantino podľa Variety film obhajuje. V rozhovore pre podcast The Bret Easton Ellis Podcast vyzdvihol výkon Joaquina Phoenixa ako jeden z najlepších, aké kedy videl. Tarantino tiež poznamenal, že Todd Phillips, režisér a spoluautor, vytvoril film zámerne tak, aby ignoroval očakávania fanúšikov a provokoval ich. Tarantino ho prirovnal k Jokerovi a považuje film za umelecké vyjadrenie jeho anarchistického ducha.

„Hovorí všetkým, aby šli do p***e. Hovorí to aj filmovému publiku. Hovorí to Hollywoodu. Hovorí to každému, kto vlastní akcie DC a Warner Brothers […] A Todd Phillips je Joker,“ povedal Tarantino.